Turquía apoya al rey de Jordania tras las detenciones "por razones de seguridad"

EFE/EPA/ANDRE PAIN/Archivo

Estambul, 4 abr (EFE).- El Gobierno turco ha expresado este domingo su "enérgico apoyo" al rey de Jordania, Abdalá II, tras saberse que las autoridades jordanas han detenido "por razones de seguridad" a varias personas, entre los que, según algunas fuentes, se encuentra el hermanastro del monarca.

"Seguimos con preocupación los sucesos alrededor de la detención de un número de personas en Jordania, debido a que suponen una amenaza para la estabilidad del país. Consideramos que la paz y la estabilidad de Jordania, país clave para la paz en Oriente Próximo, no se puede separar de la paz y estabilidad de Turquía", señala el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Hamzah bin Hussein, hermanastro del rey y ex príncipe heredero, ha asegurado en un vídeo remitido a la cadena británica BBC que está en arresto domiciliario y ha negado ser parte de una conspiración.

Las Fuerzas Armadas jordanas le pidieron el sábado que "detenga sus actividades contra la seguridad y estabilidad de Jordania", aunque aclararon que no había sido arrestado.

También han sido detenidos Bassem Awadallah, ex jefe de la corte real del rey Abdalá II y exministro de Finanzas y Sharif Hasan bin Zaid, un miembro de la familia real.

Estados Unidos, Egipto, Marruecos, Irak y todas las monarquías del Golfo Pérsico también han expresado su respaldo a Abdalá II.