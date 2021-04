Triunfo de New York Knicks ante Detroit Pistons por 81-125

New York Knicks logró ganar a domicilio a Detroit Pistons por 81-125 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de Detroit Pistons lograron la victoria en casa contra Washington Wizards por 120-91. Por su parte, los de New York Knicks perdieron en casa con Dallas Mavericks por 86-99. Tras el partido, New York Knicks se queda empatado a partidos ganados con los puestos de Play-off con 25 partidos ganados de 50 jugados, mientras que Detroit Pistons, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los puestos de Play-off con 14 partidos ganados de 49 disputados.

El primer cuarto tuvo como dominador a New York Knicks, de hecho, el equipo consiguió un parcial en este cuarto de 16-1 y consiguió la máxima diferencia de puntos (26) al final del cuarto hasta concluir con un 15-41. Tras esto, durante el segundo cuarto Detroit Pistons logró acercarse en el electrónico y redujo al mínimo la diferencia de puntos al final del cuarto, el cual finalizó con un resultado parcial de 26-19. Tras esto, los rivales llegaron al descanso con un 41-60 en el luminoso.

En el tercer cuarto New York Knicks consiguió distanciarse en el marcador, amplió la diferencia hasta un máximo de 27 puntos (56-83) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 20-28 (y un 61-88 global). Por último, en el transcurso del último cuarto volvió a distanciarse el equipo visitante, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 16-1 y tuvo una diferencia máxima de 47 puntos (78-125) y el cuarto terminó con un resultado parcial de 20-37. Tras todo esto, el duelo concluyó con un resultado final de 81-125 para los jugadores del equipo visitante.

Además los jugadores de New York Knicks que más destacaron durante el enfrentamiento fueron Julius Randle y Reggie Bullock, que consiguieron 29 puntos, tres asistencias y ocho rebotes y 22 puntos, una asistencia y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Jerami Grant y Mason Plumlee, con 16 puntos, dos asistencias y cuatro rebotes y nueve puntos, una asistencia y 10 rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Detroit Pistons será contra Oklahoma City Thunder en el Chesapeake Energy Arena. Por su parte, New York Knicks jugará contra Brooklyn Nets en el Barclays Center.