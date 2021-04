Terelu Campos nos da los motivos de su encuentro con Gloria Camila y Rocío Flores

10/09/2020 Terelu Campos en una imagen de archivo junto a su hija, Alejandra Rubio SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 4 (CHANCE)



Ayer nos quedábamos a cuadros cuando nos enterábamos que Terelu Campos había coincidido en un conocido bar de la Comunidad de Madrid con Gloria Camila y Rocío Flores. Un reencuentro de lo más llamativo ya que hace muchos años que la familia Campos no se ve con la hija de Rocío Carrasco y en estos momentos en los que la historia de su madre está en todo su auge, es de lo más desconcertante que la joven coincida con una persona muy allegada de su madre, con la que no tiene relación.



De hecho, Terelu Campos tenía que abandonar el programa de 'Viva la vida' al enterarse de que David Flores llama 'titas' a ella y a su hermana. Recordemos que el hijo de Rocío Carrasco permanece con ella hasta el 2016 y es la persona que más ha vivido con las Campos, por lo que el cariño que les tiene a las dos hermanas es muy fuerte.



Le hemos preguntado a la hermana de Carmen Borrego cómo ha sido el encuentro que tuvo con Rocío Flores y Gloria Camila la noche del viernes y nos ha confesado que: "Fue una cosa de dos segundos, no dio tiempo", además asegura que no se fueron del restaurante por ellas, sino por el toque de queda: "No, no, se iban porque tenían mucho recorrido para ir a casa. Fue Gloria la que me dice a mí porque yo no me di cuenta".



Terelu Campos terminaba diciendo que: "Estoy feliz por Rocío", refiriéndose a Carrasco, ya que con la niña ella tampoco tiene relación a pesar de ese encuentro del viernes por la noche. No sabemos si esta coincidencia hará que por fin madre e hija entierren el hacha de guerra y consigan arreglar todas las diferencias.



Después de su jornada de trabajo, Terelu salió a cenar con amigos y disfrutó de este sábado con la mejor de las compañías. No hay dudas de que este momento en la vida de Rocío Carrasco está siendo crucial para todo su entorno, en especial para las Campos.