Sin Nadal, el Abierto de Andalucía abre la temporada de tierra batida

Sin tener asegurada al 100% la disputa de Roland Garros (del 23 de mayo al 6 de junio) y sin la presencia de la gran estrella del tenis español, Rafael Nadal, que sigue sin reaparecer, el Abierto de Andalucía dará el pistoletazo de salida a la temporada de tierra batida a partir del lunes en Marbella.

En una temporada marcada por la pandemia del covid, que deja el calendario pendiente de un hilo, el Abierto de Andalucía ha aprovechado la ocasión para hacerse un hueco entre los torneos profesionales del circuito masculino, aunque en su categoría más baja (ATP 250).

Después de la baja de última hora del alemán Alexander Zverev (número 7 del ranking mundial), ningún jugador del Top 10 estará presente a partir del lunes en las instalaciones del Club de Tenis Puente Romano en Marbella (sur de España).

El español Pablo Carreño (N.15) y el italiano Fabio Fognini (N.17) aparecen como los dos principales aspirantes al título, después de que Roberto Bautista (N.12) y el ruso Andrey Rublev (N.8), dos de los jugadores más en forma del circuito, también declinaran su participación tras llegar a semifinales en el Open de Miami.

El que no estará tampoco en Marbella es Rafael Nadal, que sigue sin reaparecer desde que perdió en cuartos de final del Abierto de Australia frente al griego Stefanos Tsitsipas y renunció a la gira americana.

- Sin jugar desde Australia -

El jugador balear, que aún se recupera de una lesión en la espalda podría reaparecer, al menos está inscrito por ahora, en el Torneo de Montecarlo (del 11 al 18 de marzo) o esperará ya a Barcelona una semana después, para preparar el asalto a su gran objetivo de la temporada: su 14º título en París con el que desempatar con Roger Federer y ser el jugador de la historia con más torneos del Grand Slam (ambos están empatados con 20).

No obstante, la pandemia sigue amenazando la disputa de Roland Garros, que el año pasado ya tuvo que aplazarse a septiembre por la situación sanitaria.

"Estudiamos muchas opciones para Roland Garros-2021. Están todas las posibilidades... o casi todas, ya que no me atrevo a pensar en que podamos contar con un 100% (de espectadores)" declaró esta semana a la AFP el presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Gilles Moretton, que no descartó incluso una cancelación.

"Por ahora estamos en la carrera y el torneo está en la fecha prevista. Pero si nos anuncian un confinamiento general durante dos meses estaremos forzosamente obligados a tomar medidas", reconoció.

"Sigamos siendo prudentes y esperemos. Vamos a intentar ser optimistas, diciendo que la vacunación avanza y que se ve la luz al final del túnel", concluyó.

