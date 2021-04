Nitro se convierte en campeón de FMS Chile al superar Acertijo

Imagen del rapero chileno Nitro (d), que se proclamó campeón de Freestyle Máster Series (FMS) Chile en la última y decisiva batalla de la segunda temporada. EFE/ Urban Roosters SOLO USO EDITORIAL/ SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ CRÉDITO OBLIGATORIO

David Timón y Pedro Martín

Redacción cultura, 4 abr (EFE).- Nitro se proclamó campeón de Freestyle Máster Series (FMS) Chile tras vencer al líder Acertijo en la última y decisiva batalla de la segunda temporada.

El santiaguino, que partía como segundo clasificado antes del inicio de la jornada con los mismos 16 puntos que el primero, emuló la gesta conseguida por Bnet en FMS España hace siete días y consiguió remontar a Acertijo.

Ambos gallos dependían de sí mismos para alzarse con el título de mejor improvisador de la liga en 2021 toda vez que Pepe Grillo, tercer clasificado, perdió sus opciones matemáticas de aspirar al título al no ganar su enfrentamiento ante Joqqer.

El igualado duelo entre dos de los competidores más en forma de la escena de Chile tuvo que decidirse en la réplica, el único de los resultados posibles que habría servido a Pepe Grillo para proclamarse campeón.

Nitro, con mayor experiencia en el circuito, aplacó mejor la presión en los instantes finales, manejó la batalla argumental frente a Acertijo y sucedió a su compañero Teorema como rey de la improvisación chilena.

"Gracias a los que me han apoyado en este largo viaje. Me alegra mucho ver cómo crece el 'freestyle'", declaró Nitro emocionado tras alzarse con la copa.

La victoria de Nitro supone un hito sin precedentes en la historia de FMS, pues nunca antes se había coronado un campeón que no hubiese triunfado previamente en la Red Bull Batalla de los Gallos. Precisamente, su victoria evitó el 'doblete' de Acertijo, que meses atrás se proclamó campeón nacional de Red Bull.

"Felicitar a Nitro. Su triunfo es muy merecido. Yo soy un trabajador del 'freestyle' y me voy a seguir partiendo el lomo para tirar hacia arriba la escena", afirmó Acertijo tras el enfrentamiento.

A pesar de no conseguir la doble corona, el natural de Concepción sí acompañará al campeón, a Pepe Grillo y a Jokker a la FMS Internacional como representantes del rap chileno.

Jokker, por su parte, necesitó de una réplica para derrotar a Ricto. El veterano aceptó deportivamente la superioridad de Jokker y finalizó el enfrentamiento por su propia voluntad cediendo el triunfo sin el veredicto final del jurado.

"Mi retiro es definitivo. Si me sentí mal cuando perdía por réplicas innecesarias, también me sienta mal ganar por réplicas innecesarias. Hay que saber perder. Éxito a los próximos que siguen", afirmó Ricto en sus redes sociales.

"El rey de la métrica" comunicó de forma oficial que no participará en la próxima temporada de FMS Chile, por lo que la organización suplirá su baja con un invitado.

En la parte baja de la clasificación, Esezeta y El Menor certificaron su descenso y no formarán parte del elenco de diez participantes que integrarán la liga el siguiente curso.

El Menor, la gran perla de la escena chilena, puso fin a su trayectoria en la competición tras una aciaga temporada en la que partía como uno de los principales favoritos y terminó hundido en la tabla.

El joven de 18 años venció tras réplica a Teorema, otra de las notas discordantes del año. El cañetino, campeón la pasada edición, deberá disputar el 'play-off' para asegurar su presencia en FMS Chile el próximo año contra Erreka, tercer clasificado del ránking de ascenso.

Por su parte, Esezeta no consiguió sumar puntos ante Tom Crowley, que con su victoria salió del penúltimo puesto de la tabla y ascendió hasta el quinto lugar.

Rodamiento y Anubis, primer y segundo clasificados en la lucha por el ascenso, serán los nuevos ascendidos a la liga de cara a la próxima temporada.