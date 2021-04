Maleficios y revanchas

Los jugadores del Real Madrid celebran una victoria en Champios. EFE/EPA/PAOLO MAGNI/Archivo

Madrid, 4 abr (EFE).- El antepenúltimo tramo de la Liga de Campeones irrumpe con cierto aire de revancha para algunos y con maleficios que derrumbar para otros, pero para todos supone el desafío de avanzar hacia la conquista del principal objetivo de la temporada.

El Liverpool y el París Saint Germain tienen cuentas pendientes con sus rivales de cuartos de final. Para el Manchester City, el Borussia Dortmund, el Oporto y el Chelsea es un reto romper esta barrera y alcanzar las semifinales que tradicionalmente se resisten.

Seis de los ocho supervivientes sobresalen en el cuadro de honor del torneo. El Real Madrid con trece títulos, el Bayern Múnich, actual campeón, y el Liverpool con seis, el Oporto con dos y el Borussia Dortmund y el Chelsea con uno cada uno. Solo el City, que jamás ha llegado siquiera a la final, y el París Saint Germain subcampeón en la edición pasada, carecen de la 'orejona' en sus vitrinas.

Las estrellas volverán a brillar en la Champions. Neymar, Kylian Mbappe o Erling Haaland saltan de nuevo a la escena que echará en falta al polaco Robert Lewandowski, lesionado con su selección y ausencia en el campeón. El noruego, pieza cotizada por todos los grandes clubes, lidera la clasificación de goleadores con diez tantos. Cuatro más que Neymar, Mbappe o Giroud que van por detrás.

El Real Madrid y el Liverpool reeditarán la final del 2018 que terminó con el decimotercer título para el conjunto blanco. La cita de Kiev dejó secuelas y el conjunto de Jürgen Klopp afronta el envite con aire de revancha. Los reds, que un año después se proclamaron campeones, han ganado once de sus quince eliminatorias de cuartos. Se aferra a Europa el equipo inglés, lejos del liderato de la Premier y con dificultades para sacar adelante sus partidos. Lejos, muy lejos, de la contundencia del pasado curso.

El Real Madrid se adentra en la eliminatoria en un momento clave de la temporada. Con la cita de la Liga de Campeones y el clásico contra el Barcelona entra la ida y la vuelta. Todo o nada en abril. Y plagado de dudas. Sin Sergio Ramos, lesionado, al que Mohamed Salah esperaba, y pendiente de despejar su poblada enfermería.

Diecinueve títulos reúnen estos supervivientes. El cuadro blanco, al margen de los ocho mejores de la competición en los dos últimos años, ha disputado treinta y seis series de cuartos de final. Más que nadie. Las superó en veintinueve ocasiones. En seis se quedó fuera.

El Bayern Múnich y el París Saint Germain también reservan cuentas pendientes. La reedición de la final del pasado año en Lisboa supone una revancha para el campeón francés que nunca ha ganado este título. Aferrado a Kylian Mbappe y con Neymar ya en acción, ponen a prueba al campeón que no contará con Lewandowski, baja para un mes.

El conjunto parisino, que cedió el sábado el liderato de la Ligue 1 al Lille, pierde al italiano Marco Verratti, aislado por dar positivo de coronavirus. El buen nivel ofrecido contra el Barcelona en octavos estimula al París Saint Germain, más sólido con el argentino Mauricio Pochettino.

El campeón sigue intratable. Asentado en el liderato de la Bundesliga transita con autoridad por Europa. Invicto en la Liga de Campeones el representante alemán está en cuartos de final por decimonovena vez.

El París Saint Germain tiene aún menos tradición en el Viejo Continente. La Champions es su asignatura pendiente. Está entre los ocho mejores por séptima vez. En las anteriores solo se clasificó en dos. En la temporada 1994-95 y en el pasado curso, cuando llegó a la final.

Los cuartos de final son un muro para el Manchester City que se enfrenta al Borussia Dortmund. El conjunto el español Pep Guariola lleva cuatro años seguidos en esta situación pero solo en una los atravesó. Fue en la temporada 2015-2016 la única vez que superó este tramo y con el chileno Manuel Pellegrini en el banquillo fue apartado de la final por el Real Madrid.

Ahora el Manchester City, dominador incontestable de la Premier, es uno de los grandes favoritos. Lleva 706 minutos sin encajar un gol. Desde que Luis Diaz marcó para el Oporto en la primera jornada de la fase de grupos y está cerca de superar el récord del Arsenal, que mantuvo 995 con su puerta a cero.

Erling Haaland es la amenaza del City y el principal argumento del Borussia Dortmund, con Edin Terzic como entrenador desde diciembre pasado, cuando sustituyó a Lucien Favre. El atacante noruego ha marcado en los seis últimos partidos que ha jugado. El máximo anotador del torneo fue clave en la eliminación del Sevilla en octavos.

El duelo entre el Oporto y el Chelsea completa los enfrentamientos del antepenúltimo tramo. Tanto la ida como la vuelta se jugará en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla por los condicionantes y restricciones provocadas por la Covid-19.

Los cuartos de final son una barrera también para los dos aspirantes. El representante luso, que sorprendió al Juventus en octavos, no ha superado este tramo desde que ganó el título hace diecisiete años con Jose Mourinho en el banquillo. De hecho, las dos únicas veces que alcanzó las semifinales logró el trofeo. La otra vez fue en 1986-87. Las otras seis fue eliminado.

El Chelsea, al que dirige ahora Thomas Tuchel, sustituto de Frank Lampard en diciembre, ha estado entre los ocho finalistas en nueve ocasiones. El verdugo del Atlético Madrid sacó adelante siete de ellas aunque esta temporada es la primera vez que alcanza este tramo desde el año 2014.

Santiago Aparicio