Las españolas Arruabarrena y Párrizas-Díaz avanzan en la Copa Colsanitas de Bogotá

En la imagen un registro de la tenista española Lara Arruabarrena, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra/Archivo

Bogotá, 3 abr (EFE).- Las españolas Lara Arruabarrena y Nuria Parrizas-Díaz, avanzaron este sábado en la fase previa de la Copa Colsanitas de Bogotá al vencer a la canadiense Carol Zhao y a la colombiana Mariana Manyoma, respectivamente.

Arruabarrena, que no arrancó bien el año al ser eliminada en la fase previa del Abierto de Australia de tenis, al perder contra la rumana Mihaela Buzarnescu por 6-4 y 6-3, superó nítidamente a la canadiense, que no logró descifrar el juego de su rival.

En segunda ronda la española se enfrentará con la colombiana Monroy, que en primera ronda dejó en el camino a la serbia Natalija Kostic, por tablero de 7-6(5), 2-6 y 6-4.

"Hace un año he venido aplicando varios cambios técnicos y en este momento siento que he aprendido a sostenerlos durante más tiempo en los partidos", dijo Monroy luego de su luchado triunfo.

Lara tiene la ventaja de conocer el torneo porque lo ganó en 2012 y fue subcampeona en 2017 y 2018.

También avanzó a segunda ronda de la fase previa la también española Parrizas-Díaz quien dejó en el camino a la colombiana Mariana Manyoma, por 4-6, 6-3 y 6-0.

El siguiente escollo de Parrizas-Díaz es la rusa Marina Melnikova que le ganó a la polaca Katarzina Piter, 7-5 y 6-0.

El cuadro principal comenzará el lunes. Las favoritas al título son la francesa Caroline García y la china Saisai Zheng, al igual que la española Sara Sorribes y la italiana Sara Errani.

El campeonato, que es el más importante del circuito femenino en América Latina, se desarrolla sin público por la pandemia de la covid-19.

. Resultados de este sábado en la fase previa

- Dalila Jakupovic (SLO) a Arina Rodionova (AUS) 6-4 y 7-6 (7-2).

- Harmony Tan (FRA) a Yana Sizikova (RUS) 6-1, 4-6 y 6-4.

- Lara Arruabarrena (ESP) a Carol Zhao (CAN) 6-0 y 6-0.

- Yuliana Monroy (COL) a Natalija Kostic (SRB) 7-6 (7-5), 2-6 y 6-4.

- Giullia Gatto-Monticone (ITA) a Kelly Vargas Gonzalez (COL) 6-3 y 6-0.

- Marie Benoit (BEL) a Mariam Bolkvadze (GEO) 6-4 y 6-0

- Nuria Parrizas-Díaz (ESP) a Mariana Manyoma (COL) 4-6, 6-3 y 6-0.

- Marina Melnikova (RUS) a Katarzina Piter (POL) 7-5 y 6-0.

- Katharina Gerlach (GER) a Clara Burel (FRA) 6-3, 1-6 y 6-4.

- Daniela Seguel (CHI) a Danielle Lao (USA) 6-1 y 6-2.

- Chloe Paquet (FRA) a Antonia Samudio (COL) 6-2 y 6-3.

- Robin Anderson (USA) a Paula Kania-Chodun (POL) 6-1 y 6-4.

. Enfrentamientos de este domingo

- Chloe Paquet (FRA) vs. Robinson Anderson (USA).

- Nurria Parrizas-Díaz (ESP) vs Marina Melnikova (RUS).

- Giulia Gatto-Monticone vs. Marie Benoit (BEL)

- Katarina Gerlach (GER) vs. Daniela Seguel (CHI).

- Dalila Jakupovic (SLO) vs. Harmony Tan (FRA).

- Lara Arruabarrena (ESP) vs. Yuliana Monroy (COL).