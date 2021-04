Joel Embiid regresa con 24 puntos en triunfo ante los Timberwolves

Tras 10 partidos de baja por lesión, el camerunés Joel Embiid regresó el sábado a las canchas anotando 24 puntos en el triunfo 122-113 de los Philadelphia 76ers ante los Minnesota Timberwolves.

A pesar de la inactividad, el técnico Doc Rivers mantuvo durante 29 minutos en pista a Embiid para asegurar el triunfo frente al equipo con peor balance de la NBA (12 victorias y 38 derrotas).

El pívot, uno de los candidatos al premio MVP (Jugador Más Valioso), dio un gran susto el 12 de marzo al sufrir una contusión en la rodilla izquierda, un diagnóstico que los Sixers recibieron con alivio al temer una lesión mucho más grave.

Este sábado, Embiid sostuvo una nueva batalla con el pívot de los Timberwolves Karl-Anthony Towns empleándose con gran intensidad y sufriendo varias fuertes caídas a la pista.

A cinco minutos del final, y con los Sixers en ventaja 108-100, el jugador de 2,13m se sentó exhausto en el banquillo para un tiempo muerto pero poco después Doc Rivers lo volvió a introducir en la pista.

A falta de 15 segundos, Embiid colocó un espectacular tapón al novato Anthony Edwards que acabó con las esperanzas de victoria de Minnesota.

"Ganamos el partido, pero no estuve muy contento con la forma en que jugamos", dijo Rivers. "Fue uno de esos partidos descuidados y feos".

Embiid terminó con 24 puntos (6/14 en tiros de campo y 0/4 en triples), 8 rebotes y 3 tapones pero se mostró autocrítico tras el choque.

"Me sentí muy bien pero no encontré mi ritmo en todo el partido. Sentí que no estaba fluido", afirmó.

El camerunés, cuya carrera NBA ha estado marcada por las lesiones, está protagonizando su mejor temporada con promedios de 29,9 puntos y 11,5 rebotes que han sido claves para que los Sixers estén igualados con los Brooklyn Nets en lo alto de la conferencia Eeste.

En los 10 juegos sin su estrella, los Sixers registraron 7 victorias y 3 derrotas.

Por su parte el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns llegó a 39 puntos y 14 rebotes y el novato Edwards a 27 puntos y 3 triples para los Timberwolves, que tuvieron la baja del base español Ricky Rubio por problemas de espalda.

- Bucks ganan sin Antetokounmpo -

Los Milwaukee Bucks vencieron por un ajustado 129-128 a los Sacramentos Kings pese a la ausencia de su estrella, Giannis Antetokounmpo, reservado por molestias en la rodilla izquierda.

Solo 24 horas antes, el griego había anotado 47 puntos (igualando su récord de la temporada) en un triunfo en Portland ante los Trail Blazers.

Este sábado, en la cancha de los Kings, el base Jrue Holiday comandó el ataque de Milwaukee con 33 puntos y 11 asistencias mientras el pívot Brook Lopez logró 26 puntos.

Por los Kings, su joven figura De'Aaron Fox terminó con 27 puntos y el escolta Buddy Hield con otros 19.

- Los Knicks machacan por 44 a los Pistons -

Los New York Knicks asestaron una paliza 125-81 a los Detroit Pistons con 29 puntos y 8 rebotes del ala-pívot All-Star Julius Randle.

Últimos de la conferencia Este, los Pistons no tuvieron respuesta frente al aluvión ofensivo neoyorquino, en el que el escolta Reggie Bullock sumó 22 puntos con 6 triples.

Los Knicks, séptimos del Este, acabaron así con una racha de tres derrotas seguidas mientras los Pistons, que tuvieron como máximo anotador a Jerami Grant con 16 puntos, venían de un triunfo el jueves ante Washington Wizards.

El base francés Killian Hayes, número 7 del pasado Draft, reapareció para los Pistons tres meses después de su lesión de cadera y terminó con 0 puntos (0/3 en tiros de campo), 5 rebotes y 3 asistencias en 20 minutos.

La jornada deparó otras palizas como la de los Utah Jazz, líderes del Oeste con nueve victorias consecutivas, a los Orlando Magic por 137-91 y la de los Portland Trail Blazers a los Oklahoma City Thunder por 133-85.

Resultados de la jornada del sábado de la NBA:

Washington Wizards - Dallas Mavericks 87-109

Detroit Pistons - New York Knicks 81-125

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 115-101

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 122-113

San Antonio Spurs - Indiana Pacers 133-139 (prórroga)

Utah Jazz - Orlando Magic 137-91

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 133-85

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 128-129

gbv/gma