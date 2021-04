Irán.- Irán aclara que no negociará con EEUU en Viena si no se levantan las sanciones

TEHERÁN, 4 (DPA/EP)



El Gobierno de Irán ha aclarado que no hablará con Estados Unidos de forma directa o indirecta en el encuentro convocado la próxima semana en Viena si antes el país norteamericano no levanta las sanciones que mantiene sobre la República Islámica.



Teherán ha enfriado las expectativas después de que fuentes estadounidenses anticipasen un posible contacto con Washington a través de intermediarios. Este avance supondría un hito inédito desde que Estados Unidos se desvinculó en 2018 del acuerdo nuclear suscrito tres años antes.



El viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, lo ha dejado claro este domingo: "No hablaremos directa o indirectamente con Estados Unidos en Viena". En este sentido, ha subrayado que la visión de Teherán es "clara y simple" y pasa por que Washington vuelva al acuerdo nuclear y "levante las sanciones".



El encuentro en la capital austriaca, impulsado por las potencias occidentales que aún siguen dentro del pacto, está llamado a ser una oportunidad para tantear las posibilidades de un giro en la política norteamericana tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.



Araghchi, que encabezará la delegación iraní, ha explicado que solo hablará de cuestiones técnicas relativas a la posible vuelta de Estados Unidos al acuerdo y que corresponderá a las otras partes trasladar la postura de Irán. "Cómo lo hagan, si tienen éxito o no, es algo que les corresponde a ellos, no a nosotros", ha alegado.