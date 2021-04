Guaidó culpa a Maduro de la muerte de cuatro militares en los combates fronterizos

En la imagen un registro del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 3 abr (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó culpó este sábado al presidente Nicolás Maduro de la muerte de cuatro militares durante los combates con un grupo que varias asociaciones han identificado como disidentes de las FARC en el estado fronterizo Apure.

"Consecuencia de la guerra de Maduro contra el país, soldados y venezolanos desplazados son víctimas de la protección de la dictadura a grupos irregulares en nuestro territorio", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

El pasado 21 de marzo comenzó un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las FARC que no se acogió al proceso de paz y durante el que, según fuentes oficiales, han fallecido cuatro militares.

Consecuencia de esos combates, cerca de 6.000 habitantes de la zona han huido al vecino departamento colombiano de Arauca, según ha denunciado la ONG Fundaredes.

Hasta el momento, los datos de fuentes oficiales o castrenses han sido muy escasos y ni siquiera han identificado al grupo con el que combaten, aunque han difundido fotografías en las que puede verse uniformes incautados que tienen el escudo y las siglas de la antigua guerrilla de las FARC.

Según los datos oficiales difundidos, también han sido heridos una decena de militares venezolanos, mientras que nueve "terroristas" fueron "neutralizados", una palabra usada con ambigüedad que no permite aclarar si fallecieron o fueron arrestados.

Frente a esta situación, Guaidó ha sostenido que la solución al problema "no será ocultándolo y apresando a periodistas, será ejerciendo soberanía y en democracia".

Los periodistas venezolanos Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, del canal internacional NTN24, fueron detenidos durante cerca de 24 horas entre el miércoles y el jueves mientras trataban de cubrir los combates en el estado Apure.