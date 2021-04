Gloria Camila, sin su sobrina Rocío Flores, disfruta de sus amigos

28/10/2020 Gloria Camila, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Gloria Camila se ha dejado ver estos días en compañía de su sobrina Rocío Flores y lo cierto es que la hemos visto muy feliz. No hay mejor manera que disfrutar de Semana Santa acompañada de los tuyos y ese es el placer que ha tenido la hija de Ortega Cano estos días.



Hemos visto a la familia unida, recordemos esas imágenes de Rocío Flores y Gloria Camila comiendo con Ortega Cano y Ana María Aldón... que lo único que demostraban es el apoyo que tiene 'la niña' (así llamada en todos los medios de comunicación) en estos momentos en los que no se habla de otra cosa que no sea el enfrentamiento que tiene con su madre y del relato de la misma en televisión sobre su vida.



No solamente la hemos visto con su sobrina, también sola. Disfrutando de su faceta como actriz, Gloria ha salido con unos amigos sin la compañía de su prima y no ha querido confesarnos cómo se encuentra Rocío Flores, ni cómo está llevando su padre, Ortega Cano todo lo que se está diciendo de su matrimonio con Rocío Jurado.



Y es que no son momentos fáciles para la familia, que sin duda está viendo como Rocío Carrasco está contando su versión públicamente por primera vez y está haciendo mucho daño. Algo impensable, pero necesario.