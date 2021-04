Fútbol.- Koeman: "No es el momento de descansar, ni por tarjetas ni por frescura"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que a pesar de que Frenkie de Jong y Leo Messi están apercibidos de sanción y podrían perderse el Clásico ante el Real Madrid de la próxima semana si ven la quinta tarjeta amarilla este lunes ante el Real Valladolid (21.00 horas) "no es el momento para descansar", por lo que contará con ellos en el duelo del Camp Nou.



"Sabemos que están a una tarjeta de perder un partido, pero no es el momento para descansar, ni por tarjetas ni por frescura. Nos faltan diez jornadas; el riesgo existe. Hay que ir partido a partido y hay que poner el mejor equipo", declaró en rueda de prensa sobre el argentino y el neerlandés.



En este sentido, el preparador azulgrana apeló a no confiarse de las numerosas bajas del cuadro blanquivioleta. "Sabemos que tienen sus problemas: bajas por tema lesión, por tema COVID también... Nos esperamos un partido complicado, en el que tendremos que mantener el ritmo de últimamente. A pesar del parón que hemos tenido, los jugadores han vuelto con mucho ánimo y muchas ganas de jugar el partido de mañana. Es en casa, sabemos nuestra situación y hay que ganar", subrayó.



"Tenemos que estar preparados; no podemos pensar que por las bajas que ellos tienen va a ser un partido fácil. Si entramos con mucha energía y ritmo, estando bien con balón y mejorando nuestro juego sin balón, estaremos a nuestro nivel y puede ser un partido sin problemas. Siempre hay que trabajar mucho para ganar el partido", prosiguió.



Por otra parte, Koeman habló del estado físico de los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, y advirtió que "no" van a "arriesgar" con ellos. "Están entrenando con el equipo últimamente, han mejorado bastante. Son decisiones que tendremos que tomar mañana por la mañana, cuando tengamos nuestro último entrenamiento. No vamos a arriesgar, no por la semana que viene, sino porque hay más partidos esta temporada y queremos tener a la gente disponible. Han estado un tiempo fuera, son jugadores muy importantes para este equipo", manifestó.



"INTENTAMOS HACER LO MÁXIMO PARA QUE LEO SE QUEDE"



En otro orden de cosas, Koeman aseguró que se había reunido con el presidente Joan Laporta, pero no desveló si habían hablado de la posibilidad de fichar al noruego Erling Haaland. "Hemos usado el parón para tener reuniones con el presidente y su equipo, para hablar tranquilamente de esta temporada y del año que viene. No voy a hablar sobre jugadores que no son nuestros", indicó.



"Todos estamos trabajando para mejorar el equipo, sabiendo que la situación económica del club no es la mejor. Ellos me han demostrado desde el primer día que quieren intentar mejorar la situación. En el tema de los fichajes, todo dependerá de las posibilidades que tengamos", continuó.



Tampoco habló de novedades sobre el futuro de Messi. "Es un asunto importantísimo. Intentamos hacer lo máximo para que Leo se quede más años en este club, pero tenemos que jugar un partido mañana. Las cosas del futuro son cosas del presidente y su gente", apuntó.



Sobre su propio futuro como técnico del Barça, el neerlandés se mostró cauto. "Me han transmitido mucha confianza, están muy contentos. También sabemos que en nuestro mundo hay que seguir trabajando y ganando los partidos", dijo, además de asegurar que "hay que evitar" decirle en este momento a los jugadores si contará o no con ellos el año que viene, porque eso puede "influir negativamente en el equipo". "Siempre es mejor hacerlo después de la temporada", finalizó.