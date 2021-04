Francia.- Detenidas cinco mujeres en el sur de Francia por un supuesto plan terrorista

03/04/2021 Un agente de Policía en París POLITICA EUROPA INTERNACIONAL FRANCIA ALEXIS SCIARD / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las fuerzas de seguridad francesas han detenido a cinco mujeres en una operación antiterrorista desarrollada en Béziers, en el sur del país, y en la que supuestamente se ha evitado un plan para atentar contra un objetivo religioso en plena Semana Santa.



Las fuentes citadas por la televisión pública gala apuntan a una de las mujeres como principal objetivo de la operación desarrollada la noche del sábado al domingo, mientras que las otras cuatro pertenecen a su entorno familiar. Al menos una de ellas sería menor de edad, según estas informaciones.



Las fuerzas de seguridad actuaron a instancias de la Fiscalía antiterrorista y después de que se sospechara de un potencial atentado en la ciudad de Montpelier, según 'Le Figaro' contra un templo cristiano. Las autoridades no tenían en sus registros a ninguna de las detenidas, aunque fuentes locales citadas por 'Le Point' sí que han apuntado a su posible radicalización.



No obstante, no hay constancia de la incautación de armas durante el operativo y se investiga si los productos químicos localizados corresponden a actividades domésticas o podrían ser utilizados para fabricar explosivos.