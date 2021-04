El PGA Tour mantiene la celebración del Masters en Augusta y rechaza el boicot

El PGA Tour y la PGA de América aseguraron que ninguno de los torneos que se disputan a través del estado de Georgia iban a cambiar de sede y confirmación que el torneo del Masters mantendrá su celebración en la tradicional sede de Augusta. EFE/Matt Campbell/Archivo

Augusta (Georgia, EE.UU), 3 abr (EFE).- La organización del PGA Tour y la PGA de América emitieron este sábado sendas declaraciones en respuesta a la controvertida nueva ley de votación en el estado de Georgia con la confirmación que el torneo del Masters mantendrá su celebración en la tradicional sede de Augusta.

También aseguraron que ninguno de los torneos que se disputan a través del estado de Georgia iban a cambiar de sede y se reafirmaron en la "excelente" labor que realizan de desarrollo y progreso económico para todos los sectores de la comunidad.

Se espera que el Torneo de Maestros, que comienza esta semana en el Augusta National Golf Club, aborde el asunto el miércoles cuando el presidente Fred Ridley celebre su conferencia de prensa anual previa al torneo.

El evento de playoffs de la Copa FedEx del PGA Tour, el Tour Championship, se juega anualmente en East Lake Golf Club en Atlanta. La PGA of America organiza el Campeonato de la PGA Femenino de KPMG, programado para junio en Atlanta Athletic Club, sin que sufran ningún tipo de modificación.

La reacción del PGA Tour contrasta con las del béisbol profesional de las Grandes Ligas, que ayer, viernes, decidieron dejar a Atlanta sin ser la sede del Juego de las Estrellas que estaba programado celebrarse este verano.

El argumento del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, fue que apoyaban el rechazo a la nueva ley de votación que ha sido aprobada por el estado de Georgia.

Sin embargo, el deporte del golf estadounidense, a través de sus comunicados, reiteraron su compromiso financiero con la comunidad local y varias organizaciones benéficas, que serían al final las más perjudicadas con hacer un cambio de sede.

"El compromiso del Tour Championship con East Lake ha ayudado a nuestros socios a transformar vecindarios en dificultades en vecindarios revaluados y prósperos, lo cual es clave para poner fin al ciclo de pobreza intergeneracional", destacó el PGA Tour en su comunicado. "Los beneficios caritativos y económicos que han llevado a estos cambios sustanciales no continuarían si simplemente nos alejáramos de los necesitados".

Sin embargo, el PGA Tour agregó que "nuestra intención de organizar un evento en un mercado en particular no debe interpretarse como una indiferencia ante la conversación actual sobre los derechos de voto".

En ese sentido, el PGA Tour reiteró que apoyaba plenamente los esfuerzos para proteger el derecho de todos los estadounidenses al voto y para eliminar cualquier barrera que pueda evitar que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y contadas.

"Es la base de nuestro gran país y una prioridad nacional crítica escuchar las preocupaciones sobre la supresión de votantes, especialmente de las comunidades de color que han sido marginadas en el pasado, y trabajar juntos para hacer que la votación sea más fácil para todos los ciudadanos", agregó el comunicado.

Por su parte, la PGA of America, en su declaración del sábado, también reiteró que su compromiso siempre ha sido con apoyar la diversidad y los derechos para todos los ciudadanos, sin distinción de raza, religión o sexo.

"El Campeonato de la PGA de Mujeres de KPMG es una asociación entre tres organizaciones comprometidas con la diversidad, la equidad y la inclusión: PGA of America, LPGA y KPMG", destacó el comunicado. "Como muchas entidades, observamos los desarrollos relacionados con la nueva legislación estatal sobre el acceso al voto. Creemos que las elecciones deben ser accesibles, justas y seguras, y apoyar una amplia participación de los votantes".

El PGA Tour también organiza un evento en Sea Island, Georgia, a finales de año, que se mantendrá sin cambios. EFE

ss/mbj/ics