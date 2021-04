El Olimpia vence al Real Sociedad y lo deja cerca del descenso del fútbol en Honduras

Edwin Solani (i), del Marathon, fue registrado este sábado al cabecear un balón, ante la marca de Marco Martínez (d), del Platense, durante un partido de la jornada 10 del Campeonato Clausura 2021 de la Liga Nacional de fútbol en Honduras, en el estadio Yankel Rosenthal de la ciudad de San Pedro Sula (Honduras). EFE/José Valle

Tegucigalpa, 3 abr (EFE).- EL Olimpia se impuso este sábado por 3-1 al Real Sociedad en el partido que completó la décima jornada del torneo Clausura de Honduras, resultado que dejó al equipo visitante al borde del descenso a la segunda división.

La victoria, por su parte, dejó al Olimpia en la cima del grupo B, con 22 puntos, escoltado por el Motagua, su vecino y eterno rival, que suma 19 enteros.

Los goles del Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio, fueron anotados por José Mario Pinto, Michaell Chirinos y un autogol de Yeer Gutiérrez, mientras que para Real Sociedad descontó Rony Martínez.

A falta de cuatro jornadas, el Real Sociedad está en el último lugar de la clasificación, que es castigado con la pérdida de la categoría, con 13 puntos, a tres unidades del Real de Minas (16).

Por reglamento, el equipo que obtenga menos puntos en la tabla global del pasado torneo Apertura y el Clausura, desciende a la segunda división.

MARATHÓN SE ACUERDA DE GANAR

Encabezado por el argentino Héctor Vargas, el Marathón frenó su crisis hoy con una victoria por la mínima 1-0 en su juego ante el Platense, del colombiano John Jairo.

El gol del Marathón fue anotado en el minuto 16 por el argentino Kevin Hoyos.

El Real España, que tiene como entrenador al mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, venció por 3-2 al Vida, en un partido que se jugó la mayor parte bajo una fuerte lluvia.

El Vida no pudo en casa contra un combatir Real España, que rompió una racha de seis partidos sin conocer la victoria, lo que le permite ubicarse en la punta del grupo A, con 15 unidades.

Un doblete del argentino Ramiro Rocca y un tanto del nacional Allan Vargas, dieron la victoria al Real España. El nacional Luis Palma anotó los dos goles del Vida.

MOTAGUA DEJA ESCAPAR EL TRIUNFO

El Motagua, que dirige el argentino-hondureño Diego Vásquez, dejó escapar la victoria ante el Real de Minas en un partido en el que los locales llegaron a dominar por 2-1 en el minuto 79, pero no supieron frenar la reacción del conjunto visitante.

Las "Águilas" del Motagua fueron los primeros en anotar, al minuto 53, por medio de Walter Martínez.

El Real de Minas al minuto 62 empató con gol de Edder Delgado. El juego siguió siendo intenso y al 79 el Motagua le dio vuelta al marcador con anotación del paraguayo Roberto Moreira.

El Real de Minas no escondió su "sed" de sumar puntos, para evitar el descenso, y en el tiempo de descuento, Mario Moncada sellaba el empate a dos, marcador que fue definitivo.

El Honduras Progreso venció el miércoles por 2-0 al Universidad Pedagógica, con goles del colombiano Rafael Agámez y el argentino Eduardo Rotondi, en partido adelantado por la fecha diez.