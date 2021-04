Damián Suárez pierde su sitio

El defensa del Getafe Damián Suárez. EFE/Mariscal/Archivo

Getafe (Madrid), 4 abr (EFE).- Titular indiscutible desde su llegada al club en 2015, el lateral derecho uruguayo Damián Suárez lleva dos partidos consecutivos como suplente, ambos trascendentales para su equipo, y su condición de intocable dentro del once de José Bordalás parece tambalearse en el tramo decisivo de temporada.

Acostumbrado a ser un fijo en el lateral derecho azulón y a jugar siempre que está disponible, Damián Suárez está viviendo una situación inusual desde que aterrizó en el Getafe. De hecho, de los 206 partidos oficiales disputados con el equipo madrileño, en 202 fue titular.

Este nuevo rol de Damián Suárez en el equipo sorprende porque su protagonismo en las últimas semanas ha cambiado totalmente. En los últimos cuatro encuentros solo ha jugado 70 minutos. Contra el Valladolid fue sustituido a los 45 minutos, frente al Atlético fue suplente y salió en la segunda parte, contra el Elche estuvo sancionado y la última jornada ante Osasuna también estuvo en el banquillo y no jugó.

Además, esta campaña, en otras dos ocasiones, contra el Sevilla en la jornada 13 y el Betis en la 24, ocupó una plaza en el banquillo y se quedó sin jugar.

El franco-camerunés Allan Nyom y el canterano Juan Iglesias son los dos jugadores que han ocupado en esos encuentros el lateral derecho del Getafe, formando parte de una defensa que, esta temporada, no está siendo tan inexpugnable como otros cursos, puesto que el equipo suma 33 goles encajados en 29 partidos.

Damián Suárez es el séptimo jugador con más partidos oficiales en la historia del Getafe, solo superado por Pedro Caballero (335), Ángel Martínez 'Angelín' (319), el argentino Daniel 'Cata' Díaz (237), Javier Casquero (231) y Miguel Ángel Serrano 'Míchel' (217), Jaime Gavilán (211).