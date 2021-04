Coronavirus.- Rusia mantiene su tendencia con 8.817 casos de COVID-19 y 357 fallecidos en 24 horas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Rusia, que acumula más de 4,5 millones de casos de COVID-19 y más de 100.000 fallecidos, mantiene una tendencia relativamente estable en su lucha contra la pandemia que le ha llevado este domingo a confirmar 8.817 nuevos positivos y 357 víctimas mortales.



El país registró a finales de diciembre sus peores datos --se acercó a los 30.000 casos en 24 horas--, pero ha contenido aparentemente la curva para situarse en las últimas semanas por debajo de los 10.000.



El centro nacional que coordina la lucha contra el virus ha confirmado este domingo 1.901 nuevos casos y 56 fallecidos solo en la ciudad de Moscú, a los que se sumarían otros 598 positivos en la región homónima. La segunda mayor localidad del país, San Petersburgo, ha actualizado su particular balance con 711 casos y 28 víctimas mortales, según la agencia de noticias Sputnik.



Rusia cuenta con varias vacunas para combatir el coronavirus, utilizadas no solo a nivel interno sino también para exportación. Uno de los países que ha recibido la Sputnik V es Argentina, cuyo presidente, Alberto Fernández, ha confirmado haberse contagiado de coronavirus tras vacunarse.



El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, responsable del desarrollo de la vacuna, ha alegado que haber completado la pauta de inmunización no descarta por completo el contagio, aunque sí los daños graves. El mandatario argentino sufre síntomas leves.