Baloncesto/NBA.- Embiid tumba a los Timberwolves en su regreso

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El pívot camerunés Joel Embiid ha regresado esta madrugada a las pistas tras su lesión para guiar a Philadelphia Sixers a la victoria ante Minnesota Timberwolves (122-113) en una jornada NBA en la que no participó el lesionado Ricky Rubio y en la que Juancho Hernangómez tuvo una presencia testimonial con los de Mineápolis.



Embiid aportó 24 puntos y 8 rebotes que valen a los de Doc Rivers para subir a lo más alto de la Conferencia Este (34-15) con la misma marca que Brooklyn Nets. A los Wolves, colistas del Oeste (12-38), no les bastaron los 39 puntos y 14 rebotes de Karl-Anthony Towns.



Mientras, el base catalán Ricky Rubio continúa de baja por problemas en la espalda, mientras que el pívot madrileño estuvo poco menos de dos minutos en pista, en los que no pudo anotar.



--ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES.



JUANCHO HERNANGÓMEZ: Sin estadísticas.



RICKY RUBIO: No jugó.