Atlético Nacional, del brasileño Guimaraes, derrota a Envigado y sigue líder del fútbol en Colombia

En la imagen un registro del entrenador del Nacional de Colombia, Alexandre Guimarães, en Medellín (Colombia). EFE/Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 3 abr (EFE).- El Atlético Nacional, que dirige el brasileño Alexandre Guimaraes, derrotó este sábado 3-0 al Envigado, con lo que, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de todos contra todos, se clasificó a las finales de la Liga colombiana.

En la apertura de la jornada número 17 marcaron Michael Chacón, Jéfferson Duque y Andrés "El rifle" Andrade, con lo que los Verdes de la Montaña llegan a 31 puntos en la tabla de clasificación, en tanto que los Naranjas se quedaron con 16 unidades y ocupan la casilla 13 entre 19 equipos que disputan el torneo.

Aunque no fue su mejor partido, Atlético Nacional se va con el triunfo a Copa Libertadores en la que enfrentará, el próximo miércoles, en Asunción a Libertad de Paraguay, en la tercera fase del torneo más importante para los clubes de fútbol suramericano.

El ganador de esta llave se meterá a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el perdedor tendrá un cupo asegurado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Guimaraes elogió el trabajo de su equipo y aseguró: "lo que hemos ganado, lo logramos bien y ahora viene lo más interesante que es pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y pensar en los 'playoffs' de la Liga".

En otro juego, Millonarios no pudo con el Deportes Tolima con el que igualó 0-0 en un partido sin brillo. Sobresalió en los visitantes Jaminton Campaz, que unas veces fue volante y otras delantero, demostrando una vez más su versatilidad en el campo.

Ahora los Embajadores quedan con 27 enteros, mientras que Los Pijaos completaron 29 unidades y escoltan, al menos de momento, al líder Atlético Nacional.

La jornada prosigue este domingo con los partidos entre América de Cali que recibe a La Equidad, Boyacá Chicó hace lo mismo con Deportivo Pasto y Junior es anfitrión de Águilas Doradas.

El lunes juegan Atlético Bucaramanga y Patriotas, mientras que Once Caldas recibe a Jaguares. La jornada se cierra el martes cuando Deportivo Pereira choque con Independiente Medellín y Alianza Petrolera con Independiente Santa Fe.