Asesor de Biden dice que el crecimiento del empleo es una meta del plan de infraestructuras de EEUU

WASHINGTON, 4 abr (Reuters) - El plan de infraestructuras de 2 billones de dólares del presidente estadounidense, Joe Biden, contiene inversiones que fomentarán el empleo a corto y largo plazo, incluida la financiación de guarderías para que más estadounidenses vuelvan a trabajar, dijo el domingo su principal asesor económico.

El proyecto de Biden para revitalizar las infraestructuras estadounidenses está diseñado para crear más puestos de trabajo y mantener la economía en marcha, mientras Estados Unidos sale de la pandemia de coronavirus, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, en una entrevista con "Fox News Sunday".

"Pero también pensemos a largo plazo, en las inversiones que podemos hacer que realmente impulsen no sólo un mayor crecimiento del empleo, sino un mejor crecimiento del empleo, no sólo a corto plazo, sino a largo plazo, invirtiendo en nuestras infraestructuras, en nuestra investigación y desarrollo, de una forma que no hemos hecho desde la década de 1960", añadió.

Deese se unió a varios funcionarios de la administración Biden en programas de noticias de televisión el domingo para promover el plan, que ha suscitado una fuerte oposición de los republicanos por considerarlo demasiado caro y demasiado progresista.

El senador republicano Roy Blunt instó al gobierno a reducir el plan y centrarse en lo básico.

"Si volviéramos atrás y nos fijáramos en las carreteras, los puentes, los puertos y los aeropuertos, e incluso en los sistemas de agua subterránea y la banda ancha, seguiríamos hablando de menos del 30% de todo este paquete", dijo Blunt en el programa de la Fox.

Blunt dijo que creía que un objetivo menos ambicioso, de unos 615.000 millones de dólares, sería más aceptable para algunos de sus colegas republicanos y conseguiría para Biden el acuerdo bipartidista que ha dicho que quería.

