Antonio David reaparece públicamente y guarda silencio

04/04/2021 ANTONIO DAVID FLORES. MADRID, 4 (CHANCE) Desapareció del mapa hace días desde que abandonó Madrid. Desde entonces no sabíamos nada de Antonio David Flores y es que como toda España sabe está pasando por su peor momento desde que Rocío Carrasco decidiese romper su silencio y hablar públicamente en televisión de lo que ha sido su vida todos estos años y del infierno que vivió en su relación con él. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 4 (CHANCE)



Desapareció del mapa hace días desde que abandonó Madrid. Desde entonces no sabíamos nada de Antonio David Flores y es que como toda España sabe está pasando por su peor momento desde que Rocío Carrasco decidiese romper su silencio y hablar públicamente en televisión de lo que ha sido su vida todos estos años y del infierno que vivió en su relación con él.



Hoy, hemos conseguido las primeras imágenes de Antonio David Flores en Málaga, donde se encuentra recluido en su hogar. Al verle, le hemos preguntado cómo se encuentra y no nos ha querido decir nada, simplemente un 'Buenas tardes' y un 'Muchas gracias' al reportero que se encontraba en las inmediaciones.



Como bien sabemos, se trata de un momento muy difícil para el colaborador de televisión que hace unas semanas perdió su puesto de trabajo en Telecinco y además está siendo cuestionado y juzgado por todos los espectadores que están oyendo el documental de su exmujer.



Lo cierto es que vemos en Antonio David un deterioro físico a causa de la oleada de críticas que está recibiendo, pero sobre todo por el juicio social al que se le está llevando a cabo por este supuesto maltrato, que judicialmente no está demostrado, que ejerció contra su exmujer.