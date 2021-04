AMP.- Coronavirus.- Argentina confirma más de 10.300 nuevos contagios y otros 83 fallecidos por coronavirus

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud argentino ha confirmado este sábado otras 83 nuevas muertes y 10.384 nuevos casos de coronavirus en todo el país, según el balance recogido por el diario 'Clarín'.



Con esta cifras, Argentina contabiliza 56.106 víctimas fatales y 2.383.537 contagios desde el inicio de la pandemia.



Del total de positivos del día, el 51% (es decir 5.306 casos) se registraron en la provincia de Buenos Aires, que superó el millón de contagios (1.004.976). La propia ciudad de Buenos Aires acumuló el 18% de los nuevos casos: 1.888 contagios, según el balance.



Las cifras se dan a conocer después de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunciara que este viernes ha dado positivo por coronavirus en un test de antígenos mientras se mantiene aislado.



La Unidad Médica Presidencial ha confirmado este sábado el positivo del presidente argentino y ha aclarado que "el cuadro clínico" que atraviesa "es leve, debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida". Asimismo, se ha confirmado que "se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad", según recoge la agencia Télam.



"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", ha explicado el mandatario argentino a través de su perfil de Twitter.



Fernández ha afirmado que se encuentra cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal, así como ha contactado ya con las personas con las que ha estado reunido en las últimas 48 horas "para evaluar si constituyen un contacto estrecho".



"Me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo", ha asegurado, para agradecer "desde el alma" las "muchas muestras de afecto" por su cumpleaños.



El presidente de Argentina ha pedido a "estar muy atentos" y "seguir las recomendaciones vigentes" respecto a la COVID-19. "Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos", ha lamentado.



Fernández ya recibió la primera dosis de la vacuna rusa de Sputnik V el 21 de enero y la segunda dosis el 11 de febrero, según fuentes de Presidencia al diario 'Clarín'.



Por su parte, el Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna anticovid Sputnik V, ha lamentado la enfermedad del presidente y aceptado que su vacuna no es completamente eficaz en casos leves como los del presidente.



"Nos entristece escuchar esto. Sputnik V tiene un 91,6 por ciento de eficacia contra infecciones y un 100 por ciento de eficacia contra casos graves. Si la infección se confirma, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves", escribió el Centro en su cuenta de Twitter, en respuesta a la declaración presidencial.



Tras el anuncio del presidente argentino, los principales mandatarios latinoamericanos han querido enviar un mensaje de apoyo a Fernández.



"Alberto Fernández, amigo y presidente de Argentina: deseo que te recuperes pronto", ha escrito el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su Twitter.



En el mismo tono ha escrito el presidente chileno, Sebastián Piñera, en tuitear "Presidente Fernández: le deseo una pronta y completa recuperación del COVID-19 y envío un cariñoso saludo al gran pueblo argentino". "Con unidad, colaboración y resiliencia superaremos esta pandemia y reemprenderemos camino del progreso y bienestar de Chile y Argentina", ha añadido.



También se ha sumado a este mensaje, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el expresidente de Bolivia, Evo Morales. "Toda mi solidaridad hermano presidente. Estamos seguros de que pronto superarás esta prueba con el cuidado y cariño del pueblo argentino", ha dicho este último.