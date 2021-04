Aerolíneas piden a Boris Johnson luz verde para reanudar vuelos al extranjero

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 4 abr (EFE).- Los directivos de varias aerolíneas que operan en el Reino Unido -entre ellas British Airways (BA), easyJet y Ryanair- han pedido al primer ministro británico, Boris Johnson, que el mes próximo dé luz verde a los viajes internacionales para impulsar la economía del Reino Unido.

El rotativo The Sun informa este domingo de que representantes de BA, easyJet, Jet2.com, Loganair, Ryanair, TUI y Virgin Atlantic han remitido una carta a Johnson para solicitar el pronto retorno de los vuelos al exterior, ya que actualmente es ilegal para los británicos marcharse de vacaciones fuera del Reino Unido.

"No puede haber recuperación económica sin la aviación y nos sentimos confiados de que tenemos los instrumentos para permitir un comienzo seguro y fiable para empezar los viajes aéreos en mayo", escribieron los representantes de esas aerolíneas.

"Creemos que los pasajeros vacunados no deberían estar sujetos a restricciones de viaje y que las pruebas (de covid-19) también pueden reducir las barreras para viajar", añadieron.

El Ejecutivo no ha tomado una decisión sobre los vuelos al exterior, pero ha dejado claro que no será antes del 17 de mayo.

Según adelantan los medios, estos viajes estarán sujetos a un sistema de "semáforos", por el que cada país estará catalogado en rojo, amarillo o verde, en virtud del riesgo de contagios y el estado de las vacunaciones en esos destinos.

Las personas que viajen a países en "verde" no tendrán que hacer cuarentena a su regreso al Reino Unido, pero sí en el caso de un territorio en "amarillo", mientras que aquellos que hayan estado en un destino en "rojo" deberán cumplir un periodo de aislamiento de diez días en hoteles designados por el Gobierno.