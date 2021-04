VÍDEO: Fútbol.- Simeone: "Las palabras no importan ya, son los hechos los que cuentan"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que a estas alturas de la temporada, a falta de diez partidos para el final de LaLiga Santander, "las palabras" ya "no son tan importantes" y que solo cuentan "los hechos", y ha advertido del peligro del Sevilla FC, al que se enfrentarán este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que cuenta con una de las plantillas "más compensadas y más equilibradas" de Primera.



"Todo lo que le diga hoy no va a ir en relación con lo que pueda pasar mañana. Las palabras no son tan importantes en este momento, son los hechos los que cuentan. Por más que pueda ver una situación imaginaria, lo único que cuenta es el partido", declaró en rueda de prensa. "Todos los partidos son definitorios, importantísimos. Les damos el valor que siempre les hemos dado y no cambiaremos. Mañana es el partido más importante que hay", añadió.



En este sentido, el técnico argentino restó importancia al hecho de que la opinión pública exija al Atlético que gane LaLiga por la abultada renta de la que llegó a gozar al frente del liderato. "No opino de las opiniones de los demás. Lo único que sí es importante es mejorar a nuestro equipo, dar una imagen importante, ser competitivos. Todo lo demás que se mueve fuera de lo que nosotros podemos trabajar, no tiene sentido pensarlo", apuntó.



Ahora, se enfrentarán al conjunto nervionense, que posee una de las plantillas "más equilibradas" de la categoría. "El Sevilla es un equipo que juega muy bien, que tiene un entrenador como Lopetegui, que les hace jugar de manera muy dinámica, buscando opciones de superación numérica, con muchos recursos ofensivos... Están mostrando a lo largo de esta temporada lo competitivos que son y el muy buen equipo que poseen. Es de las plantillas más compensadas y más equilibradas de todas", manifestó.



Por otra parte, desveló que el uruguayo José María Giménez llegará a tiempo para el duelo, pero tiene más dudas con el portugués Joao Félix. "José entrenó hoy con el grupo en condiciones buenas y mañana estará a disposición del equipo. A Joao lo seguimos esperando; está el doctor buscando de qué manera o en qué condiciones puede ayudarnos. Esperaremos hasta la noche de hoy para saber si mañana viaja o no a Sevilla", señaló.



"Los chicos están trabajando con mucha ilusión, vienen con mucho entusiasmo de la selección; siempre es muy bueno para el futbolista estar con su selección y representando a su país, defendiendo la camiseta de de donde le tocó nacer. Es muy positivo para la preparación de un futbolista", prosiguió sobre cómo han regresado los futbolistas del parón de selecciones.



Por último, el 'Cholo' rememoró su etapa como jugador en Sevilla. "Sevilla ha sido un lugar importante en mi carrera como futbolista. Tengo grandísimos recuerdos de mi etapa como jugador, siempre es muy bonito volver a la ciudad y a ese estadio maravilloso. Fue un momento importante en la historia del Sevilla con la llegada de Maradona y la presencia de Bilardo. Cómo no recordar aquellos momentos... Lo mejor que nos puede pasar es estar trabajando en lo que nos gusta. Soy un agradecido a lo que me toca en estos momentos", concluyó.



