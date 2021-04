VÍDEO: El Canal de Suez pedirá 850 millones de euros en compensación por pérdidas debido al bloqueo del 'Ever Given'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) de Egipto pedirá más de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) en compensación por las pérdidas causadas por el bloqueo del buque portacontenedores 'Ever Given', que estuvo encallado e impidiendo la navegación por la vía fluvial durante casi una semana.



El presidente de la SCA, Osama Rabie, ha señalado a un canal de televisión local que la compensación por los daños ascenderá a esta cantidad, sobre lo que ha añadido que "este es el derecho y no lo abandonaremos", informa 'Daily News Egypt'.



Rabie ha precisado que la petición de esta compesación no es solo por las pérdidas económicas por la suspensión de la navegación por seis días, sino que engloba los gastos ocasionados por el proceso de salvamento, como el uso de remolcadores o daños físicos.



Las autoridades de Egipto han iniciado ya las investigaciones en torno a las causas del encallamiento en el Canal de Suez del carguero, que bloqueó una de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo hasta el pasado lunes, cuando se reanudó la circulación.



La embarcación, uno de los mayores buques de transporte de contenedores, quedó encallado el 23 de marzo en el canal de Suez, causando un atasco sin precedentes, que ha provocado el desvío de más de 200 navíos y la paralización de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.



El buque, de 400 metros de eslora y 59 metros de manga, quedó finalmente liberado el lunes gracias al trabajo de los remolcadores y no tiene daños. Aproximadamente el 12 por ciento del volumen del comercio mundial pasa por el canal.



IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN



URL DE DESCARGA:



https://www.europapress.tv/internacional/557592/1/canal-suez-pedira-850-millones-compensacion-bloqueo-ever-given



TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06