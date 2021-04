SUST.- Coronavirus.- El presidente de Argentina da positivo por COVID-19 en un test de antígenos

21/01/2021 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibe la primera dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19. POLITICA TWITTER @ALFERDEZ



Alberto Fernández se encuentra aislado a la espera de la confirmación por una prueba PCR



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que este viernes ha dado positivo por coronavirus en un test de antígenos y se encuentra ahora a la espera de la confirmación de una prueba PCR, mientras se mantiene aislado.



"Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo", ha explicado el mandatario argentino a través de su perfil de Twitter.



Fernández ha afirmado que se encuentra cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal, así como ha contactado ya con las personas con las que ha estado reunido en las últimas 48 horas "para evaluar si constituyen un contacto estrecho".



"Me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo", ha asegurado, para agradecer "desde el alma" las "muchas muestras de afecto" por su cumpleaños.



El presidente de Argentina ha pedido a "estar muy atentos" y "seguir las recomendaciones vigentes" respecto a la COVID-19. "Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos", ha lamentado.



Fernández ya recibió la primera dosis de la vacuna rusa de Sputnik V el 21 de enero y la segunda dosis el 11 de febrero, según fuentes de Presidencia al diario 'Clarín'.



Por su parte, el Centro de Microbiología y Epidemiología Gamaleya de Rusia, creador de la vacuna anticovid Sputnik V, ha lamentado la enfermedad del presidente y aceptado que su vacuna no es completamente eficaz en casos leves como los del presidente.



"Nos entristece escuchar esto. Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra infecciones y un 100% de eficacia contra casos graves. Si la infección se confirma, la vacunación garantiza una recuperación rápida sin síntomas graves", escribió el Centro en su cuenta de Twitter, en respuesta a la declaración presidencial.



El Ministerio de Salud anunció a finales de marzo una medida para "diferir por tres meses la aplicación de las segundas dosis de vacunas contra la COVID-19" con el objetivo de vacunar al menos con la primera dosis a más personas con alguna condición de riesgo y reducir la mortalidad por la enfermedad.



Argentina se encuentra en una segunda ola de la pandemia y acumula hasta el momento 56.023 muertos y 2.373.153 positivos confirmados.