Sudán del Sur.- Liberados casi 60 mujeres y niños secuestrados el año pasado en enfrentamientos intercomunitarios

09/07/2020



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 60 mujeres y niños secuestrados el año pasado en el marco de los enfrentamientos intercomunitarios en el estado sursudanés de Jonglei (centro) han sido liberados en el marco de un proceso de conversaciones entre varias comunidades que residen en esta zona del país africano.



La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha resaltado que 58 mujeres y niños han sido liberados "tras un acuerdo de buena voluntad entre las comunidades lou nuer, murle y dinka", en el marco de "intensos esfuerzos" para lograr la paz entre ellas desde diciembre de 2020.



"En una reciente conferencia de paz en Pieri, líderes tradicionales, mujeres, jóvenes y líderes de campamentos de ganado discutieron compensaciones por las vidas perdidas y el regreso de las mujeres y niños secuestrados", ha señalado la misión de la ONU a través de un comunicado publicado en su página web.



Así, ha detallado que helicópteros de la UNMISS han realizado viajes entre varias localidades para garantizar el traslado de los liberados y ha agregado que todos ellos están recibiendo apoyo de Save the Children y de ONG locales como Grassroots Empowerment and Development Organization (GREDO) y Community Action Organization (CAO).



"Los secuestros son un aspecto horrible del conflicto en esta zona", ha manifestado el jefe de la UNMISS, David Shearer, quien ha ensalzado que el acuerdo para las liberaciones "es un paso clave para generar confianza y evitar un ciclo de venganzas". "Aplaudo a los implicados por sus esfuerzos para reunir a estas víctimas inocentes con sus familias", ha añadido.



La UNMISS ha detallado que se calcula que 686 mujeres y niños fueron secuestrados en el marco de la violencia entre estas comunidades en Jonglei y el Área Administrativa de Gran Pibor entre enero y agosto de 2020, en medio de un repunte de los enfrentamientos intercomunitarios en el país africano.



El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, hizo durante a finales de diciembre un llamamiento al fin de los enfrentamientos intercomunitarios para lograr restaurar la paz en el país africano tras el acuerdo de 2018 entre el presidente y el antiguo líder rebelde Riek Machar. "No hay espacio para el tribalismo", recalcó.



Estos enfrentamientos suelen estar motivados por los intentos de robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.



Sin embargo, uno de los motivos que fueron achacados a esta situación es la falta de acuerdo sobre el nombramiento de los gobernadores de los estados, uno de los puntos clave del acuerdo de paz de 2018, lo que ha provocado vacíos de poder y de seguridad en importantes zonas del país.



El Gobierno de unidad Sur echó a andar en 2019 tras la materialización del acuerdo de paz. Entre los principales puntos pendientes figuran la unificación de las fuerzas de seguridad y la reconstitución del Parlamento, organismo que estará a cargo de poner en marcha las reformas acordadas en 2018 entre las partes.