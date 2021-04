Sanabria conquista al Torino

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Roma, 3 abr (EFE).- El paraguayo Toni Sanabria firmó un doblete decisivo este sábado para darle al Torino un empate 2-2 en el derbi contra el histórico rival Juventus Turín y conquistó aún más a una hinchada que convierte en ídolos a sus jugadores capaces de dejar su huella en el partido más esperado de la temporada.

No pudo empezar mejor la experiencia de Sanabria en Turín. Llegado en el último mercado de invierno procedente del Real Betis, lleva ya cuatro goles y una asistencia en sus primeros cinco partidos como delantero "granata".

El paraguayo fue decisivo este sábado con un gol de cabeza tras un mal rechace del portero polaco Wojciech Szczesny para firmar el 1-1, tras un tanto inicial de Federico Chiesa, y completó la remontada a los 17 segundos de la reanudación tras un grave pase defensivo fallado por el sueco Dejan Kulusevski.

Su tarde perfecta fue estropeada en el 81 por el portugués Cristiano Ronaldo, quien apareció con un cabezazo para salvar un punto para el Juventus, pero su prestación no pudo pasar desapercibida.

Titular junto a Andrea Belotti, dio una gran aportación defensiva a su equipo y también rozó el triplete en los últimos minutos, con un cabezazo que Szczesny logró enviar a córner con una gran parada.

Su doblete en el derbi se suma a las dianas firmadas en el campo del Crotone (derrota 2-4) y en casa contra el Inter de Milán (derrota 1-2), líder de la Serie A y máximo favorito para llevarse el "Scudetto" (título liguero).

"Es un punto que pesa muchísimo para nosotros, lástima que no nos dio los tres puntos. Estoy muy feliz, es mi primer derbi y estoy feliz por ayudar al equipo. Los delanteros necesitamos los goles y estoy contento", aseguró en excelente italiano al acabar el partido.

El paraguayo ya conocía bien Italia y el fútbol italiano pues fue jugador del Sassuolo, del Roma y del Génova, antes de llegar al Torino hace poco más de dos meses.

En total, Sanabria suma trece goles en la Serie A. Anotó nueve con el Génova y cuatro con la camiseta del Torino, mientras que no pudo ver puerta en los cuatro partidos totales disputados con el Sassuolo y el Roma, cuando todavía ni siquiera tenía veinte años.

En su carrera, el delantero "granata" también jugó con el Sporting Gijón, con el que marcó once goles en la Liga 2015-2016, y el Real Betis.

"Siempre que puedo ayudar al equipo estoy feliz. Creo que si lo dejamos todo en el campo nos podemos salvar", dijo mostrando su optimismo de cara al futuro.

Y es que este empate le da un empuje emotivo importante al Torino, que es décimo séptimo y suma dos puntos de ventaja sobre el Cagliari, antepenúltimo, que marca la zona de descenso.

En las próximas tres jornadas, el Torino tendrá dos visitas contra equipos de su nivel como el Udinese y el Bolonia y un duelo como local contra el Roma, sexto clasificado.

