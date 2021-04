San Lorenzo vence a Rosario Central y se suma a la pelea por la clasificación

En la imagen, jugadores de San Lorenzo. EFE/Ronaldo Schmidt/Archivo

Buenos Aires, 2 abr (EFE).- San Lorenzo de Almagro venció este viernes a Rosario Central por 2-0 en la apertura de la octava jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y se metió en la pelea por la clasificación para la próxima instancia.

El ciclón consiguió su segunda victoria en el torneo consecutiva gracias a los goles de Franco Di Santo y el paraguayo Ángel Romero.

Al final del partido hubo empujones y duras infracciones. En los últimos minutos Rosario Central jugó con nueve por las expulsiones de Lautaro Blanco y Emiliano Vecchio.

Con este resultado, el Ciclón quedó séptimo de la Zona A con once puntos, a uno de Racing Club, que es cuarto y ocupa la última plaza clasificatoria para la próxima instancia.

Colón lidera la Zona A con 19 puntos de 21 posibles, seguido por tres equipos con doce unidades: Central Córdoba de Santiago del Estero, Banfield y Racing Club.

Central Córdoba, una de las revelaciones del campeonato, cayó por 0-1 ante el recién ascendido platense y no pudo acercarse a Colón.

El gol de Platense lo hizo Franco Baldassarra en el segundo tiempo.

En el otro partido jugado este viernes, el Aldosivi de Mar del Plata que dirige Fernando Gago perdió por 2-0 ante Patronato de Mar del Plata, que consiguió con esta victoria sus primeros tres puntos en el torneo.

Oliver Benítez y Lautaro Comas hicieron los goles del conjunto de la ciudad de Paraná.

En Aldosivi fueron expulsados en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 1-0, Federico Milo y Joaquín Indacoechea.

Los dirigidos por Gago quedaron novenos con ocho puntos, a cuatro de la zona de clasificación para la próxima instancia.

La octava jornada continuará durante el fin de semana y finalizará el lunes.

River Plate, quinto de la Zona A con once puntos, visitará a Arsenal, que solo tiene una unidad, el sábado.

Ese mismo día Boca Juniors, sexto de la Zona B con 10 puntos, recibirá a Defensa y Justicia, cuarto con once unidades.