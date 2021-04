Rocío Flores guarda silencio y demuestra educación

02/04/2021 ROCÍO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 3 (CHANCE)



Desde que hace ya dos domingos se emitiesen los dos primeros episodios de la serie-documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Flores ha sido la más buscada mediáticamente. Sus declaraciones son las más importantes en estos momentos puesto que a su padre ya le hemos escuchado durante años y ahora, le toca a la hija de ese matrimonio hablar de lo que vivió y de cómo vivió la historia de su madre.



Por eso, Rocío Flores está siendo la más buscada y la más perseguida durante estas semanas y mucho nos tememos que será así durante los siguientes días porque todavía quedan 8 episodios por ver y escuchar.



"De verdad, no quiero decir nada" nos decía Rocío Flores cuando la preguntábamos por cómo se encontraba, por qué le habían parecido las declaraciones de su madre, por cómo estaba Ortega Cano, por cómo se encuentra su padre, por si va a ver a su madre... Todas esas cuestiones que hasta los espectadores se están haciendo desde casa y que de momento no tenemos respuesta.



En estas imágenes Rocío Flores demuestra la gran educación que tiene hacia la prensa y el respeto a los trabajadores que, aunque saben que tienen que preguntar por temas complicados, están ahí haciendo su trabajo. No hay duda de que la hija de Rocío Carrasco está aguantando el chaparrón mediático con la mejor actitud hacia los medios y si no, juzguen ustedes mismos: