Previa del partido: Olimpique de Nimes recibe a AS Saint Etienne en la trigésimo primera jornada

Saint Etienne visita este domingo al Stade Des Costières para medirse con Nimes en su trigésimo primero encuentro de la Ligue 1, el cual dará comienzo a las 17:05.

Olimpique de Nimes afronta con optimismo para el partido de la trigésimo primera jornada después de lograr la victoria fuera de su campo en el Estadio Pierre Mauroy por 2-1 frente a Lille OSC, con goles de Renaud Ripart y Moussa Kone. Además, los locales han ganado ocho de los 30 partidos disputados hasta la fecha con una cifra de 30 goles a favor y 56 en contra.

Respecto al equipo visitante, AS Saint Etienne no pudo hacer frente a AS Mónaco en su último partido (4-0), de modo que un triunfo frente a Olimpique de Nimes le ayudaría a mejorar su trayectoria en la competición. Hasta la fecha, de los 30 partidos que ha disputado AS Saint Etienne en la Ligue 1, ha ganado ocho de ellos con un balance de 30 tantos a favor y 46 en contra.

En cuanto a los resultados como local, Olimpique de Nimes ha ganado tres veces, ha sido derrotado en nueve ocasiones y ha empatado tres veces en 15 partidos jugados hasta ahora, de manera que se muestra como un equipo débil en casa, donde los visitantes tienen más oportunidades de las esperadas. En las salidas, AS Saint Etienne ha vencido cinco veces, ha perdido en siete ocasiones y ha empatado tres veces en sus 15 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que se trata de un rival de buen rendimiento como forastero.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Stade Des Costières y el balance es de dos derrotas y dos empates a favor de Olimpique de Nimes. A su vez, los visitantes acumulan pleno de victorias en el estadio de Nimes, pues han ganado ya dos encuentros a domicilio. La última vez que jugaron Nimes y Saint Etienne en este torneo fue en diciembre de 2020 y el partido concluyó con un empate 2-2.

Actualmente, entre Olimpique de Nimes y AS Saint Etienne existe una diferencia de cuatro puntos en la clasificación. El equipo de Pascal Plancque se sitúa en el decimoctavo lugar con 29 puntos en su casillero. En cuanto a su rival, AS Saint Etienne, se sitúa en decimosexta posición con 33 puntos.