Pelayo Díaz y Andy MacDougall pasean en pareja

Desde que dejase de aparecer en televisión en su programa 'Cámbiame', no hemos vuelto a ver a Pelayo Díaz en los platós y lo cierto es que por lo que vemos en las redes sociales, no le va nada mal al diseñador de ropa. No hay nadie que luzca mejores outfits y conjuntos, con una elegancia espectacular, demostrando el gusto tan exquisito que tiene por la moda.



En esta ocasión hemos visto a Pelayo Díaz y Andy MacDougall disfrutando de su tiempo libre en uno de los parques de Madrid paseando junto a su mascota. Como una pareja más de enamorados, ambos pasearon muy relajados aprovechando la ocasión para que su perrito se relacionara con otros perritos antes de regresar a casa. Muy cariñosos con su mascota en todo momento, la pareja demostró que su matrimonio sigue viento en popa.



Y es que no hay nada mejor que estar enamorado y así es como están Pelayo y Andy, quienes demuestran por redes sociales lo bien que llevan su convivencia y su día a día. Siempre apoyándose mutuamente, los dos tortolitos siguen sintiendo lo mismo que el primer día y esas mariposas en el estómago no han desaparecido... juzguen ustedes mismos con estas imágenes: