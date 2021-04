Miles de firmas apoyan a Springsteen para un importante premio internacional

Bruce Springsteen durante un concierto. EFE/EPA/WALTER BIERI/Archivo

Guadalajara (España), 2 abr (EFE).- Una pequeña localidad española ha conseguido 200.000 firmas en apoyo a la candidatura de Bruce Springsteen a los Premios Princesa de Asturias de 2021, según los impulsores de esta iniciativa para que la estrella estadounidense del rock sea reconocida con este importante galardón internacional.

Peralejos de las Truchas, de unos 150 habitantes en la provincia de Guadalajara (centro), logró estas firmas tras presentar la candidatura el pasado diciembre, confirmaron Txema Fernández, director del Festival Greetings from Peralejos (Saludos desde Peralejos), dedicado al músico estadounidense, impulsor de la iniciativa junto al alcalde de la localidad, Timoteo Madrid.

"Han sido unos meses de trabajo duro que hemos desempeñado con la ilusión puesta en que nuestro candidato consiga llevarse este prestigioso premio", explicó Fernández.

La candidatura fue difundida a través de webs de seguidores del músico en distintos países, entre otros ámbitos, y consiguió apoyos de conocidos músicos, actores o periodistas en el caso de España.

El listado de apoyos fue enviado al jurado de los premios junto con un video realizado con fotos que les hicieron llegar aficionados de distintos países a través de la etiqueta en redes sociales "#Springsteen_is_Art" (Springsteen es Arte), "de tal forma se ve el carácter internacional de los apoyos", según Fernández.

Para seguir promocionando la candidatura se ha pensado en organizar un concierto en línea con la colaboración de varias bandas y una acción en redes sociales para lograr que las etiquetas "#Springsteen_is_Art" y "#SpringsteenPrincesaAsturias" se conviertan en tendencia durante un día.

Springsteen, de 71 años, fue nombrado Hijo Adoptivo de Peralejos de las Truchas en 2014, donde en verano se organiza en un festival dedicado al cantante, guitarrista y compositor conocido como The Boss (El Jefe), uno de los músicos más exitosos de la historia del rock, que ha actuado en España en numerosas ocasiones.

Los premios Princesa de Asturias, que llevan el nombre del heredero a la Corona en España, tienen una notable relevancia internacional y en la categoría de Artes han reconocido en ocasiones anteriores a músicos como el también estadounidense Bob Dylan, el compositor italiano Ennio Morricone o el guitarrista español Paco de Lucía.