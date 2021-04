Leve descenso de la incidencia en Alemania, con 18.129 nuevos contagios

EFE/EPA/CLEMENS BILAN

Berlín, 3 abr (EFE).- Alemania registró este sábado un leve descenso en la incidencia semanal de contagios, con 131,4 casos por 100.000 habitantes, frente a los 134,0 notificados ayer viernes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

En total se verificaron en 24 horas 18.129 infecciones y 120 víctimas mortales con o por la covid-19 -frente a los 20.472 contagios y 157 fallecimientos del sábado anterior

Desde el principio de la pandemia se han registrado en el país 2,87 millones de casos -de los cuales, 2,5 millones son pacientes recuperados-, mientras que el número de muertes está en 76.895.

A mediados de febrero, la incidencia había bajado hasta los 60 casos semanales por 100.000 habitantes. A partir de marzo empezó a registrarse un repunte de contagios, lo que determinó al gobierno de la canciller Angela Merkel y los poderes regionales a prolongar las restricciones hasta el 18 de abril.

Desde noviembre están cerrados la restauración, el ocio y la cultura, mientras que los comercios no esenciales se sumaron al cierre en diciembre. A principios de mes se había contemplado una tímida reapertura, que quedó frenada con el repunte.

Las autoridades alemanas han venido insistiendo ante estas festividades en la recomendación encarecida de restringir al máximo los contactos y no viajar, ni dentro ni fuera del país, si no es por motivos realmente justificados.

EL PRESIDENTE ADMITE "CRISIS DE CONFIANZA"

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, alertó este sábado, en un discurso televisado, sobre la "crisis de la confianza" que ha generado la covid y reconoció los "errores" y los "reveses" en la gestión de la pandemia.

"Un sentimiento de impotencia y frustración se extiende y a las preocupaciones sobre la salud, el colegio, el trabajo y la economía se añade una nueva dimensión: una crisis de la confianza. Por eso principalmente me dirijo hoy a ustedes", aseguró Steinmeier.

El presidente, quien el pasado jueves recibió su primera dosis de la vacuna AstraZeneca, agrega que la ciudadanía "ha hecho su parte" en esta crisis histórica. "Por eso entiendo más la impaciencia, la frustración por los reveses de los últimos meses. Se ha hecho mucho, también se ha conseguido mucho. Y sin embargo, ha habido errores: en los test, en la vacunación, en las soluciones digitales", asegura.

En su opinión, no hay una fórmula única para salir de la pandemia -más allá de la vacunación-, pero pide de los dirigentes políticos "claridad y decisión" y "reglas comprensibles y pragmáticas".

Además de esta autocrítica, Steinmeier también destaca los logros de Alemania en la pandemia, de su buena actuación en la primera ola a su contribución al desarrollo de la primera vacuna contra la covid.

Steinmeier instó por tanto a los alemanes a recuperar la confianza en ellos, tanto como sociedad como individualmente, "porque al final la confianza en la democracia no es otra cosa que confiar en uno mismo".