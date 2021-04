Leopoldo López ruega a España un apoyo a Venezuela "que no tenga cansancio"

El líder opositor venezolano Leopoldo López se saca una foto con el alcalde de Celanova, Antonio Puga (i), durante la visita que ha realizado a un bar regentado por venezolanos en la localidad de Celanova, este viernes en Orense. EFE/Brais Lorenzo

Ourense (España), 2 abr (EFE).- El líder opositor venezolano Leopoldo López ha pedido este Viernes Santo, en el marco de su gira por Galicia (noroeste), un apoyo firme de España a su país para la consecución de unas elecciones "justas, libres y verificables".

"No le dé la espalda a la búsqueda de un pueblo por su libertad", ha clamado en Celanova, municipio de Ourense que cuenta con una amplia comunidad venezolana en el que se ha reunido con compatriotas exiliados.

En un conocido café de la zona, ha celebrado un acto de una hora de duración al que ha acudido el alcalde, Antonio Puga, de Celanova Decide.

Leopoldo López ha dicho que no conocía Galicia y ha compartido que se ha quedado impresionado por la "actividad y proactividad" de los paisanos suyos que residen en esa tierra.

Les ha contado a los presentes que el 90 % de los venezolanos están en la pobreza y el 60 % en una situación crítica. También que hay siete millones fuera del territorio nacional.

Leopoldo López ha conminado a mantener una voz común para la Venezuela de oportunidades y ha recordado que "necesitamos de España y necesitamos de Europa" para a continuación apuntar que Nicolás Maduro y su "dictadura" cuentan con países que apoyan "muy fuertemente", entre los cuales ha enumerado a China, Rusia, Turquía, Irán y Cuba.

El paso de Leopoldo López por Galicia fue accidentado, pues el 30 de marzo fue propuesto para una sanción por la Policía Local de Cambados (Pontevedra) por haberse saltado presuntamente el cierre perimetral vigente en la comunidad gallega por la covid-19.

Fue en un control rutinario en el operativo para cumplir las restricciones impuestas por la pandemia y los agentes, cuando se acercaron hasta su mesa al apreciar que estaba ocupada por gente que no era originaria del municipio.

Habían llegado desde Madrid, en donde el político tiene fijada su residencia desde que en octubre salió de la cárcel por su labor de oposición al gobierno de Venezuela liderado por Nicolás Maduro y abandonó su situación de arresto domiciliario.

Aunque Leopoldo López presentó una serie de documentos que justificarían su presencia en Galicia, la Policía Local instruyó igualmente la propuesta de sanción contra él y sus acompañantes, al igual que se hace con todos los foráneos detectados.

Con todo, en su cuenta oficial de Twitter Leopoldo López ha indicado que su viaje a Galicia es para reunirse con compatriotas exiliados y "víctimas de la dictadura de Maduro".

"No me consta que haya sido multado ni incumplido ninguna norma", concluye.