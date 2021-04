Las Grandes Ligas retiran su All-Star de Atlanta por nueva ley electoral

Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron el viernes que su Juego de las Estrellas (All-Star) de este año no se disputará en Atlanta debido a una nueva ley estatal que podría dificultar el voto en comunidades afroestadounidenses.

El juego de exhibición corría el riesgo de ser boicoteado por figuras del béisbol si se mantenía a Atlanta como sede, según varios peloteros que agradecieron este viernes el anuncio realizado por el comisionado Rob Manfred.

"La mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte es reubicando el Juego de las Estrellas y el Draft de la MLB de este año", dijo el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, en un comunicado.

El estado de Georgia, donde se ubica Atlanta, aprobó el pasado mes la controvertida legislación, que llevó al presidente Joe Biden a mostrarse a favor de un cambio de sede del All-Star del béisbol.

Manfred dijo que están "finalizando" los planes para establecer una nueva ciudad anfitriona de este partido de exhibición, que estaba programado para el 13 de julio.

"Durante la última semana, hemos mantenido conversaciones serias con los clubes, los jugadores -activos y retirados-, la Asociación de Jugadores (MLBPA) y la Alianza de Jugadores, entre otros, para escuchar sus opiniones. He decidido que la mejor manera de demostrar nuestros valores como deporte es reubicar el Juego de Estrellas y el Draft de la MLB de este año", añadió Manfred.

"Con orgullo usamos nuestra plataforma para alentar a los fanáticos del béisbol y las comunidades de todo nuestro país a cumplir con su deber cívico y participar activamente en el proceso de votación. El acceso justo a la votación sigue contando con el apoyo inquebrantable de nuestro juego", resaltó el comisionado.

El ex jardinero Curtis Granderson, presidente de la alianza y tres veces All-Star en 16 temporadas de Grandes Ligas, estuvo entre los que hablaron con Manfred mientras consultaba a las partes interesadas sobre la decisión.

"Fue emocionante", dijo Granderson. "Se estaba tomando el pulso. Nos estaba haciendo saber dónde estaba. Fue genial que fuera receptivo (Manfred). Fue genial que se acercó a nosotros. "Tenemos que felicitarlo (a Manfred)".

La semana pasada, el gobernador de Georgia Brian Kemp promulgó una ley que reforma las elecciones estatales, la cual incluye nuevas restricciones a la votación por correo y otorga a la legislatura un mayor control sobre la manera como se lleva a cabo el proceso electoral. Grupos que abogan por los derechos de los votantes advirtieron que la ley margina a los votantes de color.

- "Los jugadores no iban a jugar" -

El veto a Atlanta fue motivo de festejo por parte de varias figuras del béisbol.

"Es un impacto poderoso que el béisbol ha demostrado que tiene en la comunidad", apuntó por su parte el exjugador y ahora comentarista de ESPN Harold Reynolds, un dos veces jugador All-Star.

Reynolds afirmó que la MLB "corría el riesgo de que los jugadores se negaran a participar en el evento" si el juego se hubiera organizado en Atlanta.

"Los jugadores no iban a jugar", añadió Reynolds.

"Eso es parte de la defensa de la justicia social. Y no me refiero solo a los jugadores negros en The Players Alliance", una alianza creada por jugadores activos y retirados afroamericanos activistas a favor de la justicia social.

En la misma línea, el manager de los campeones Dodgers de Los Angeles, Daver Roberts, mostró su desacuerdo "con cualquier intento de evitar que cualquier estadounidense vote".

"Ciertamente estoy entristecido y decepcionado por los fanáticos en el estado de Georgia. Ellos son las víctimas en esto. "Es una decisión difícil, pero ciertamente la apoyo", reafirmó Roberts.

Poco después de que la MLB retirara la sede a Atlanta, el senador estadounidense Reverendo Raphael Warnock (Demócrata por Georgia) emitió una declaración.

“Las empresas y organizaciones tienen un gran poder en sus voces y capacidad para impulsar el cambio, y respeto la decisión de los jugadores de hablar en contra de esta ley injusta", señala la misiva.

"No es el pueblo de Georgia ni los trabajadores de Georgia quienes redactaron esta ley, son los políticos que buscan retener el poder a expensas de las voces de los georgianos. Y la decisión de hoy de MLB es la desafortunada consecuencia de las acciones de esos políticos", agregó.

Asimismo, el senador llamó a empresas, atletas y artistas a protestar contra esta ley "no saliendo de Georgia, sino viniendo aquí y luchando contra la supresión de votantes de frente y mano a mano con la comunidad”.

