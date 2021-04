Las exportaciones de Perú crecen un 3,5 % en el primer bimestre de 2021

Solo en febrero las exportaciones peruanas alcanzaron los 3.565 millones de dólares, un aumento del 4,5 % respecto al mismo mes del 2020. EFE/Archivo

Lima, 3 abr (EFE).- Las exportaciones de Perú crecieron un 3,5 % en el primer bimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior al cerrar febrero con un valor acumulado en envíos de 7.388 millones de dólares, informó este sábado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en un comunicado.

Pese a que en Perú hubo un confinamiento en gran parte de su territorio durante febrero, cuando se experimentó el pico de la segunda ola de contagios de covid-19, las cifras de los dos primeros meses de 2021 son superiores al primer bimestre de 2020 en el que aún no había sido decretada la emergencia sanitaria nacional.

Solo en febrero las exportaciones peruanas alcanzaron los 3.565 millones de dólares, un aumento del 4,5 % respecto al mismo mes del 2020.

Por su parte, los envíos no tradicionales (aquellos que no son minerales e hidrocarburos) crecieron también un 15,3 % en ese mes de febrero hasta alcanzar los 1.169 millones de dólares.

"Las exportaciones no tradicionales aumentaron por séptimo mes consecutivo, una noticia que muestra, claramente, el importante desempeño del sector exportador nacional pese a la pandemia del covid-19", destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo.

LA PESCA, EL SECTOR MÁS DINÁMICO

El sector más dinámico fue la pesca, que creció un 117,1 % en febrero y un 81,1% en el primer bimestre de 2021, impulsado principalmente por las mayores ventas al exterior de harina y aceite de pescado, con un aumento en estos productos del 218,1 % en febrero y 141,1 % en el primer bimestre.

Las agroexportaciones también tuvieron un crecimiento destacado en el segundo mes del año, al aumentar un 17,3 % y acumular al final del primer bimestre un crecimiento de 13 %.

En este sector destacó el aumento de la exportación de uva, con un incremento del 47,9 % en febrero y del 27,7 % en el primer bimestre.

También tuvieron buen desempeño el arándano (17 millones de dólares), con un aumento del 83,1 %; el aguacate (32 millones millones de dólares), con un incremento del 69,2 %; y las fresas (4 millones de dólares), con una subida de los envíos del 138,6 %.

NÚMEROS DE RÉCORD

De mantenerse esta tendencia, las agroexportaciones alcanzarían un nuevo récord en el 2021 tras haber alcanzado en varios productos los mismos niveles de ventas al exterior previos a la pandemia.

Por su parte, el rubro textil ha seguido creciendo en febrero (6,3%) por tercer mes consecutivo, con lo que acumula al primer bimestre un crecimiento de 4,7%.

Esto responde al aumento en envíos de productos de algodón (10 %), que alcanzaron los 73 millones de dólares; y productos de lana y pelo fino (14 %), cuyo valor total de envíos se cifró en 15 millones de dólares.