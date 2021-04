La deuda externa de Nicaragua es de 12,040 millones de dólares, 95,2% del PIB

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Yander Zamora/Archivo

Managua, 3 abr (EFE).- La deuda externa nicaragüense cerró en 12.040,4 millones de dólares en el 2020, lo que equivale al 95,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), informó este sábado el Banco Central de Nicaragua (BCN).

La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar el 2020, 6.956,8 millones de dólares corresponden a la deuda del sector público (55,1 % del PIB y 57,8 % del total), y 5.083,6 millones de dólares a la deuda del sector privado (44,9 % del PIB y 42,2 % del total).

La deuda externa total aumentó en 277 millones de dólares (2,4 %) respecto al 2019 (11.763,4 millones de dólares), como resultado del aumento de la deuda pública en 10,8 %, y disminución en 7,3 % de la deuda privada, detalló el emisor.

De acuerdo con el informe, el flujo neto de la deuda externa total fue positivo en 98,7 millones de dólares (19,6 millones en 2019), como resultado de desembolsos de 1.995 millones de dólares y amortizaciones de 1.896,3 millones de dólares.

El 54,5 % de los desembolsos provino de acreedores oficiales, los cuales tuvieron como principales sectores económicos de destino: intermediación financiera (24,7 %), construcción (16,5 %), comercio (13,8 %), administración pública (11,7 %) e industria manufacturera (11,2%), indicó el BCN.

Del total de desembolsos, 1.165,6 millones de dólares fueron para el sector privado (22,3 % de acreedores oficiales y el resto de acreedores privados), mientras que los desembolsos al sector público fueron de 829,5 millones de dólares, del cual 94,9 % de acreedores multilaterales y 5,1 % de fuentes bilaterales.

El servicio de la deuda externa total en 2020 fue de 2.183,5 millones de dólares (83,8 % del sector privado), de los cuales 1.896,3 millones de dólares fueron pagos de principal y 287,2 millones pagos de intereses y comisiones, según el informe.

Con relación a las condiciones financieras de la deuda externa, para el sector privado, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo es de aproximadamente 18 años (8 años para la deuda del sector no financiero y 22 años para el sector financiero); y la tasa de interés promedio ponderada es aproximadamente de 3,84 % (7,56 % para el sector no financiero y 2,82 % para el sector financiero).

Mientras que, para el sector público, el plazo promedio ponderado es de aproximadamente 23 años, incluyendo 12 años de gracia, y tasa de interés promedio de 2,41 %.

NICARAGUA PREVÉ CRECIMIENTO DEL PIB EN 2021

La economía nicaragüense decreció un 2,0 % en 2020, el tercer año consecutivo de contracción, esta vez como producto de la pandemia de la covid-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en noviembre pasado, según la autoridad monetaria.

El PIB de Nicaragua cayó un 3,7 % en 2019, y 4 % en 2018, como producto de la crisis social, política y de derechos humanos que afecta al país desde hace 35 meses, según el Banco Central.

El Gobierno de Daniel Ortega proyecta un crecimiento del 0,5 % en 2021, con una inflación de 4 %, según datos oficiales.

No obstante, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ha dicho que la economía nicaragüense crecerá un 2,5 % en el 2021 debido a que se espera un aumento de las exportaciones, en las remesas familiares y en la inversión extranjera directa.

Nicaragua, que en 2018 vio frenado ocho años seguidos de crecimiento, es el único país de Centroamérica con saldo rojo por tercer año consecutivo.