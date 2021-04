India.- India retrasa hasta finales de 2022 la entrada en vigor de su normativa antipolución en sus plantas de carbón

03/04/2021 Niños en galerias de carbón de India. El Gobierno indio ha anunciado este sábado que retrasará hasta finales del año que viene la entrada en vigor de su normativa para limitar la polución generada por sus plantas energéticas de carbón, un objetivo para la protección medioambiental que ha desatado las críticas del sector industrial ante las dudas sobre el coste de su aplicación, informa el diario 'The Economic Times' Esta normativa ha sido concebida como un sistema escalonado. En diciembre de 2022 deberán ajustarse a estas medidas las plantas localizadas cerca de las grandes urbes, como Nueva Delhi. Las plantas próximas a zonas con altos niveles de polución, en general, tendrán de plazo hasta finales de 2023 y las próximas a las pequeñas localidades dispondrán de plazo límite hasta finales de 2024. POLITICA ASIA INDIA INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



El carbón contribuye a la producción del 65 por ciento de la electricidad del país, y es causante de constante malestar físico entre los residentes de las poblaciones más cercanas, muchos de cuyos habitantes malviven sacando carbón en condiciones de explotación.



Se da la circunstancia de que esta nueva moratoria entra en vigor a pocos días de la llegada del enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, quien ha abogado en numerosas ocasiones por la reducción de la energía basada en el carbón en el gigante asiático.



Muchos responsables de las plantas avisan de que carecen de la capacidad económica para actualizar sus generadores y dudan de que el Gobierno sea capaz de compensar su inversión. Los afectados han conseguido el respaldo del Ministerio de Energía, que a su vez ha presionado con éxito al Ministerio de Medio Ambiente, impulsor de la iniciativa original, para que retrase su entrada en vigor.



De hecho, el ministro de Medio Ambiente, RP Gupta, ha confirmado a 'The Economic Times' que "ciertamente hay alguna razón para extender el límite de tiempo", pero la extensión se considerará teniendo en cuenta el "problema de la contaminación ambiental y del aire".



"Me parece muy desafortunado", lamenta por otro lado a Bloomberg el analista del Centro de Estudios sobre Energía y Aire Limpio de Nueva Delhi, Sunil Dahiya, "que el Ministerio de Medio Ambiente se alíe con los contaminadores que una y otra vez siguen pidiendo moratorias, en lugar de con la gente que está sufriendo los graves efectos de la polución y a la que ha jurado proteger".