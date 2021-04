Fútbol/Primera.- (Previa) El Real Betis quiere seguir al alza en el Martínez Valero

El Alavés apura sus opciones de salvación ante el Celta y Cádiz y Valencia quieren subir en la tabla



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Real Betis quiere dar continuidad este domingo en el Martínez Valero (16.15 horas) a su buena marcha de las últimas semanas ante un Elche que quiere eludir el descenso, precisamente la zona de donde espera salir el Deportivo Alavés en la visita del RC Celta (14.00 horas) en una vigésima novena jornada en la que Cádiz y Valencia (18.30 horas) buscan marcar más distancia con los puestos bajos.



Tras firmar cinco victorias en las últimas seis jornadas, los de Manuel Pellegrini son actualmente séptimos -una plaza que podría dar el billete para Europa- con 45 puntos, los mismos que atesora la Real Sociedad en la sexta posición y uno menos que el Villarreal, con un partido más. Con los donostiarras teniendo que disputar la final de Copa, el cuadro verdiblanco podría ascender momentáneamente este fin de semana al quinto puesto con un triunfo ante los ilicitanos.



Sin Camarasa, Guardado ni Dani Martín, tratarán de seguir en racha ante un Elche que necesita una victoria para alejar el peligro. Después de conseguir un único punto en las tres últimas fechas, el conjunto de Fran Escribá (25), que podrá contar tanto con Piatti como con Josan y que solo lamentará la baja del sancionado Lucas Boyé, tiene solo un punto de renta sobre el primero de los equipos de la zona de quema.



En el partido matinal del domingo en Mendizorrotza, el colista Alavés afronta una de sus diez últimas oportunidades para eludir el descenso ante el Celta, que tampoco debe descuidarse si no quiere verse envuelto en problemas.



Los de Abelardo (23), a dos unidades de los puestos de permanencia, han caído a la última posición de la tabla al perder cinco de sus seis últimos partidos; de hecho, no ganan desde el 5 de febrero, y desde entonces solo han sido capaces de sumar un punto. Ni Rodrigo Ely ni Deyverson estarán disponibles para intentar romper la mala racha.



El equipo gallego (34), que llegará a la cita lastrado por las ausencias por lesión de Néstor Araujo, Emre Mor, Rubén Blanco, Augusto Solari y Sergio Álvarez, parece perdido en tierra de nadie, a casi la misma distancia de Europa que del descenso, y buscará dejar atrás las dos jornadas sin vencer con las que llegó al parón de selecciones.



Por último, en el Ramón de Carranza, el Valencia quiere continuar con la reacción experimentada en su último partido ante el Granada (2-1) y olvidar la irregularidad que le ha caracterizado en las últimas jornadas, en la que ha ido alternando victorias y derrotas. Actualmente, el conjunto 'che' cuenta con 33 unidades, cuatro más que su rival de este domingo.



Los gaditanos (29) solo han conseguido ganar uno de sus últimos diez encuentros -ante el Eibar (1-0)-, aunque todavía manejan cinco puntos de renta sobre la zona de quema. Por ello, deben mantenerse alerta en un partido en el que no podrán contar con los lesionados Luismi Quezada y el 'Choco' Lozano ni con Rubén Sobrino, sujeto a la 'cláusula del miedo' como jugador perteneciente al Valencia.



--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.



Alavés - Celta. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 14.00.



Elche - Betis. Cordero Vega (C.Cántabro) 16.15.



Cádiz - Valencia. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.



Sevilla - Atlético de Madrid. Gil Manzano (C.Extremeño) 21.00.