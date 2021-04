Fútbol/Primera.- (Crónica) Gerard Moreno aniquila al Granada con un 'hat-trick'

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El Villarreal goleó al Granada este sábado en su visita al Nuevo Los Cármenes (0-3) gracias a un triplete del internacional Gerard Moreno, que fue el gran protagonista del partido, y se aúpa a la quinta posición de la Liga Santander a la espera de que se complete la jornada 29.



El equipo de Unai Emery, que suma tres victorias seguidas en Liga -cinco con la Europa League- firmó un partido redondo en su visita a Granada y apenas tardó nueve minutos en inaugurar el marcador desde los once metros. Gerard Moreno no desaprovechó la pena máxima provocada tras un balón colgado al área que terminó en las manos de Víctor Díaz.



El 0-1 dio alas al 'submarino amarillo', que fue creciendo con su juego ante un Granada venido a menos y muy castigado por el esfuerzo que está realizando esta temporada en Europa. Gerard Moreno logró el 0-2 a los 18 minutos en una maniobra personal dentro del área de muchos quilates. Un gol que 'mató' a los nazaríes con la mitad del primer tiempo todavía por delante.



Los pupilos de Diego González intentaron reaccionar en la segunda parte pero no tuvieron su idea. El delantero catalán, que vive en estado de gracia, completó su partido perfecto con otro penalti sobre Manu Trigueros, provocado al inicio de la jugada por Bacca, que no dejó escapar el delantero del Villarreal.



Para colmo de los locales, Jorge Molina no pudo recortar distancias a diez minutos para el final con otro penalti, el tercero del partido. El triunfo permite al Villarreal ascender a la quinta posición, con acceso a la Liga Europa, aunque la Real Sociedad y el Real Betis, con un partido menos, podrían arrebatarle el tesoro. El Granada seguirá octavo.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 29.



-Viernes 2.



Levante UD - SD Huesca 0-2.



-Sábado 3.



Granada - Villarreal 0-3.



Real Madrid - Eibar 16.15.



Osasuna - Getafe 18.30.



-Domingo 4.



Alavés - Celta 14.00.



Elche - Betis 16.15.



Cádiz - Valencia 18.30.



Sevilla - Atlético Madrid 21.00.



-Lunes 5.



FC Barcelona - Valladolid 21.00.



-Miércoles 7.



Real Sociedad - Athletic 21.00.