Fútbol/Premier.- (Crónica) El Liverpool tumba al Arsenal antes del Di Stéfano

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Liverpool sacó los tres puntos (0-3) de su duelo ante el Arsenal este sábado en la jornada 30 del fútbol inglés, antes de medirse al Real Madrid en la Liga de Campeones, mientras que el líder de la Premier, el Manchester City, acercó otro poco el título con un 0-2 al Leicester City.



El cuadro 'red' resolvió un encuentro parejo y sin muchas ocasiones en el Emirates gracias a los zarpazos de Diogo Jota, doblete, y Mo Salah. El portugués llevaba tres minutos en el campo cuando remató de cabeza un centro perfecto de Alexander-Arnold y instantes después el egipcio hizo el 2-0, en el minuto 68. El propio Jota redondeó la gran segunda parte del vigente campeón.



El partido estaba complicado, con dominio visitante y una ocasión muy clara de Milner en el primer tiempo. El Arsenal se defendió bien, pero no tuvo juego ofensivo y lamentó además la lesión de Kieran Tierney justo al borde del entretiempo. Tras el descanso, el duelo siguió sin sobresalto hasta que irrumpió el goleador de Klopp, un Jota clave en el camino a los tres puntos.



El Liverpool se pone con 49 puntos, a dos del cuarto puesto de acceso a la Champions, máxima competición continental que este martes le cita en el Alfredo di Stéfano con el Real Madrid, ida de cuartos de final. El Arsenal se queda noveno con 42 puntos.



Mientras, el líder dio otro paso más para ganar su tercer título en cuatro años ante uno de sus dos lejanos perseguidores. El City golpeó en la segunda parte, pero no sufrió gracias a su fuerte presión y dominio, a pesar de rotar pensando en la Champions contra el Dortmund el martes. En defensa también fue sólido y ni Vardy ni el ataque local en King Power Stadium funcionó como acostumbra.



Mendy y Gabriel Jesus hicieron el 0-2 que pone al líder con 74 puntos, 17 más que el United aunque con dos partidos más, y 18 que los 'Foxes', con un partido más. Mientras, el Chelsea descuidó la cuarta plaza de Liga de Campeones al encajar una fuerte goleada del penúltimo en Stamford Bridge. Los locales comenzaron con buen pie, con el 1-0 de Pulisic, pero dos minutos después se comenzó a torcer el partido con la segunda amarilla a Thiago Silva.



Un doblete de Matheus Pereira en el descuento de la primera parte dio la vuelta al luminoso. Los de Tuchel no supieron hacer frente a un rival motivado tras el parón por selecciones y Callum Robinson firmó otro doblete en una goleada que supone la primera derrota del Chelsea desde la llegada del técnico alemán, tras 14 partidos invicto. Los 'blues' pueden perder la cuarta plaza.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 30.



-Sábado.



Chelsea - West Bromwich Albion 2-5.



Leeds United - Sheffield United 2-1.



Leicester City - Manchester City 0-2.



Arsenal - Liverpool 0-3.



-Domingo.



Southampton - Burnley.



Newcastle - Tottenham.



Aston Villa - Fulham.



Manchester United - Brighton.



-Lunes.



Everton - Crystal Palace.



Wolverhampton - West Ham.