Fútbol/Copa.- Juanma Moreno lamenta que la final sea sin público y le hubiera gustado la presencia de Urkullu

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este sábado que la final de la Copa del Rey que disputarán esta noche el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad (21.30 horas) en el estadio olímpico de Sevilla no vaya a contar con público y ha expresado que le hubiera gustado que estuviera presente el presidente vasco, Iñigo Urkullu.



Así se ha pronunciado Moreno, en una entrevista con Radio Euskadi, recogida por Europa Press, donde ha indicado que en la noche de este sábado asistirá a esa final y ha lamentado "muchísimo" que no pueda contar con la presencia de las aficiones de ambos equipos.



"Hemos estado hasta ultimísima hora intentando por todos los medios el poder contar con dos de las aficiones más coloridas, entusiastas y divertidas que tiene el conjunto del país", ha indicado el presidente andaluz, quien ha recalcado que tristemente no ha podido ser en esta edición y "esperemos que haya otra".



Así, ha confiado en que la próxima final de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona pueda contar con la público al menos "local".



Respecto al hecho de que Urkullu no vaya a estar en la noche de este sábado en la final de Sevilla, Moreno, quien ha apuntado que tiene "una relación fluida" con él, con el que ha coincidido en algunas de las Conferencias de Presidentes Autonómicos, ha expresado que le hubiera gustado que hubiese estado hoy en la capital andaluza "porque siempre es positivo poder saludarlo y compartir espacios y momentos como el de esta final".



Ha indicado que en unos de los encuentro que mantuvieron, invitó a Urkullu al Palacio de San Telmo de Sevilla para abordar asuntos que afectan a las dos comunidades.



Para el presidente, da pena contar con un estadio con 60.000 butacas en una ciudad como Sevilla, muy aficionada al fútbol, y no poder disfrutar de estas finales, porque desgraciadamente la pandemia ha limitado y "ha puesto patas arriba nuestras costumbres".



Asimismo, ha señalado que esta final era también una gran oportunidad para la restauración, la hostelería y para todo el mundo en general.



Se ha mostrado convencido de que va a ser una final de la Copa del Rey muy interesante desde el punto de vista deportivo, porque se trata de dos equipos que se conocen muy bien. "Va a ser un gran partido, de tú a tú, donde a priori puede ganar cualquier de los dos", ha expresado.



Tras señalar que tiene un hijo aficionado al Athletic de Bilbao, el presidente ha señalado que aunque la historia pesa a favor del Athletic en esta competición, la Real Sociedad está "con mucha ilusión, con mucha hambre y con mucha competitividad": "Creo que la Real tiene un poquito más de posibilidades que el Athletic".