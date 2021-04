Fútbol/Copa.- El Gobierno vasco pide a los aficionados de Athletic y Real respetar "todas las medidas de prevención"

03/04/2021 Un hombre recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un dispositivo para personas menores de 65 años en el Bilbao Exhibition Center (BEC), a 3 de abril de 2021, en Barakaldo, Euskadi (España). El BEC ha comenzado a usarse este sábado como centro de vacunación contra la COVID-19. Se estima que Osakidetza podría llegar a administrar hasta 5.000 dosis cada día en este punto, si bien el ritmo de inoculación dependerá de la disponibilidad de vacunas que se vaya teniendo. DEPORTES H.Bilbao - Europa Press



BARAKALDO (VIZCAYA), 3 (EUROPA PRESS)



La consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, ha realizado un llamamiento a los aficionados del Athletic y de la Real Sociedad a respetar "todas las medidas de prevención" frente a la pandemia.



"Tenemos que tener, por muy caliente que esté el corazón, la cabeza fría y celebrar en nuestras casas, con los nuestros, no celebrar aglomeraciones, no juntarnos más que con nuestras burbujas", ha pedido.



Tras visitar el dispositivo de vacunación que se ha habilitado en el BEC de Barakaldo, la consejera ha advertido de que la expansión de la covid-19 sigue en Euskadi la tendencia al alza de las últimas semanas, de manera que, tras sumar este viernes, 524 nuevos casos, la tasa acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes alcanza ya los 319.



Por ello, ha realizado un llamamiento a que "se respeten todas las medias de prevención posibles". "Entre todos lo podemos conseguir, pero es importante que cada uno de nosotros recuerde cuan importante es el uso adecuado de las mascarillas, la distancia social, la ventilación de los espacios cerrados, la higiene de las manos y mantener al mínimo tanto la movilidad como los grupos de contacto", ha insistido.



La consejera ha reconocido que esta petición es, en esta jornada en la que Athletic y Real disputarán la final de la Copa, "especialmente duro porque todos tenemos el corazón a rebosar y estamos deseando poder celebrar".



Sagardui ha incidido en que "llegará el momento" de "salir a la calle" para celebrar "esta Copa que se va a quedar en casa", pero "no es el momento".



Por ello, ha pedido "a todos la máxima prudencia y el cumplimiento de las medidas establecidas". "Solo así podremos celebrar esta Copa que hoy vamos a ganar", ha concluido.