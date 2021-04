Fútbol.- Zidane: "Hemos sufrido este año y ahora estamos disfrutando"

"Asensio es muy bueno y lo sabemos"



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "muy contento" con el "triunfo contundente" ante el Eibar (2-0), antes de recibir al Liverpool en cuartos de final de la 'Champions League', y aseguró que después de haber "sufrido este año", ahora están "disfrutando".



"No miramos una competición u otra. Nosotros estamos en el día a día. Hoy lo hemos hecho muy bien, empezamos muy serios y al final se trata de eso, de defender bien. Ahora tenemos que recuperarnos bien y pensar en el próximo partido. Estamos vivos en las dos competiciones", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al choque con los armeros.



"Sabemos de dónde venimos esta temporada, y ahora estamos disfrutando del momento, sabiendo que no hemos hecho nada y por eso tenemos que seguir", añadió el técnico francés. "Estamos en un momento bueno porque los resultados son importantes y el juego también. Hoy dejamos la portería a cero e hicimos un buen juego", agregó 'Zizou'.



En otras cuestiones, el entrenador del Real Madrid aclaró que Ferland Mendy "empezó como central, con Lucas y Marcelo como carrileros", pero fue variando su posición "cuando tenían el balón". "A la hora de defender es otra situación".



Además, preguntado por Marco Asensio, autor del primer gol, Zidane mostró su satisfacción por el jugador balear: "Me alegro, es importante marcar goles porque dan confianza y energía y él necesita marcar. Veo bien a Marco, ayuda al equipo, es muy bueno y lo sabemos, como todos los jugadores. No ha cambiado nada (respecto a él)", indicó.



Y respecto al grupo insistió en su mensaje. "Hemos sufrido este año y ahora estamos disfrutando porque tenemos más confianza. Sabemos lo que nos jugamos y hay que seguir de esta manera, Puedo nombrar a todos los jugadores. Hoy han estado muy bien Militao, Marcelo, Isco... todos los jugadores", manifestó.



Preguntado por Marcelo, el técnico merengue dijo que lo hizo "fenomenal" pese a llevar más de dos meses sin jugar. "Estamos contentos con su partido porque puede jugar por dentro, por fuera, lo ha hecho muy bien...". Además, Zidane rechazó que Vinicius sea mejor cuando sale como suplente que como titular.



"Puede aportar desde el banquillo y de titular. Lo ha hecho muchas veces empezando el partido, como el otro día en Vigo, y sabemos que cuando tiene espacios es tremendo con su velocidad. Provoca muchas diferencias y -de hecho- en el segundo gol se crea el espacio y saca un centro perfecto para Benzema", recordó.



Por último, Zidane no desveló si podrá recuperar a alguno de sus jugadores lesionados para el partido ante el Liverpool. "Ojalá podamos incorporar a Fede (Valverde) y Eden (Hazard) también, pero veremos mañana y pasado cómo evolucionan. Hoy no ha sido posible pero vamos a esperar y ojalá estuvieran con nosotros", finalizó.