Fútbol.- Mendilibar: "Sabemos sufrir, dependemos de nosotros aunque estemos en descenso"

"El VAR hace peor al árbitro"



Bryan Gil, lesionado tras la primera parte



MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, lamentó el inicio con mucho VAR en la derrota (2-0) ante el Real Madrid y dejó claro que su equipo demostrará "saber sufrir" para lograr la permanencia, al tiempo que desveló una lesión de Bryan Gil.



"Viendo el inicio, las primeras jugadas con tanta participación del VAR, con goles anulados que parecen que te han podido meter och y que para mí no deberían seguir el juego. Creo que al final el primer gol legal ha venido en un error nuestro, una pérdida en mitad de campo", dijo en rueda de prensa en el Di Stéfano.



"Eso ha abierto la lata justo antes del descanso, te hace daño, si te meten un gol por una gran acción del rival pues vamos a seguir peleando, así notas un pellizco en ese gol y después cuesta. Nos ha costado llegar al área contraria. Faltando 15 minutos hemos generado algo más pero no sabemos si es por dejadez del Madrid o porque nosotros apretamos", añadió.



El técnico armero apuntó que el Eibar sabrá sufrir para salvarse. "Podía darse un año de encontrarse en esta situación de estar sufriendo, tanto como este no hemos sufrido. Saber que somos un equipo que tenemos que sufrir y a ver si sabemos sufrir de verdad, como un equipo pequeño, pero eso no quiere decir que bajemos los brazos, vamos a hacer ver a la gente que sabemos sufrir y que cada partido le va a costar mucho al contrario. Sabemos el calendario y dependemos de nosotros aunque estemos en descenso", dijo.



Mendilibar lamentó además la lesión de Bryan Gil, quien estas dos semanas estuvo con la selección española, tras la primera parte. "No sé qé tiene pero tenía algún problema, ha notado algo, no podía seguir. Vamos a ver cuánto tiene la posible lesión", apuntó.



"Será por mi culpa seguro, cuando el VAR entra en funcionamiento nos quedamos ahí dormidos. No nos ha favorecido, estaban en fuera de juego, otra cosa es que no piten. Les hace peor el VAR a los árbitros, una jugada anulada después de otra y otra jugada, por un fuera de juego 40 segundos antes. Cuanto antes lo entendamos, mejor, pero soy cabezón", terminó, de nuevo descontento por el VAR.