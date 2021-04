Fútbol.- Lopetegui: "Para ganar al Atlético hay que rayar la perfección"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró que "para ganar al Atlético" este domingo (21.00 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuánm deberán "rayar la perfección" pues se trata del líder del campeonato y "uno de los mejores equipos del mundo".



"El único objetivo y es tremendo es el Atlético de Madrid. Es lo único que hay en nuestras cabezas esta semana. Es el líder, de los mejores equipos del mundo y con jugadores de máximo nivel. Un objetivo suficientemente grande e ilusionante como para no pensar en nada más", apuntó Lopetegui en rueda de prensa.



"Pensamos en lo que nos queda por hacer y eso es el siguiente partido. Tienen jugadores espectaculares y un entrenador 'top' y para ganarles hay que rayar la perfección. No hay otra forma de competir contra el Atlético y es lo que trataremos de hacer", añadió el técnico de Asteasu.



Preguntado por el regreso de los internacionales y el positivo por coronavirus de Sergio Escudero, Lopetegui dijo que "las circunstancias están al margen" de su "capacidad de acción y hay que adaptarse al contexto". "Hemos podido trabajar este viernes y este sábado y lo que ha sucedido se aleja de nuestro control", afirmó.



En cuanto a la labor del VAR, Lopetegui lo tiene claro. "Todo el mundo trata de dar lo mejor y actuar de la mejor manera. El VAR busca mejorar el servicio al fútbol y ser más justo. No va a ser perfecto nunca pero ha llegado para hacer el fútbol más justo. Todo es matizable y con el tiempo se irá mejorando", indicó.



Por último, el máximo responsable del banquillo nervionense no desveló nada sobre el posible once de este domingo frente al Atlético. "Vamos a esperar para tomar las decisiones a nivel interno del equipo. Esperaremos hasta entonces para tomar esas decisiones de cara al partido", finalizó.