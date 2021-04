Francia registra 187 muertes por covid-19 en un día

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 3 abr (EFE).- Francia registró este sábado 187 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, que elevan a 96.493 el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia en marzo.

La Agencia de Sanidad Pública no facilitó el balance diario de nuevos contagios porque debido a un problema en el recuento de los resultados no ha podido tener en cuenta unas 400.000 pruebas, por lo que la cifra de la que disponía estaba incompleta.

Hasta el viernes, el país acumulaba 4,74 millones de positivos, de los cuales 46.677 se sumaron en las 24 horas anteriores.

En los últimos siete días se han producido en Francia 13.489 hospitalizaciones por covid-19 y 3.074 ingresos en unidades de cuidados intensivos.

Además, según añadió en otro comunicado la Dirección General de Sanidad, desde el inicio de la campaña de vacunación a finales de diciembre, 9,2 millones de personas han recibido al menos una dosis y 3,1 millones ya tienen las dos.

El Gobierno amplió esta semana las restricciones para luchar contra la epidemia y desde este sábado a las siete de la tarde, hora del inicio habitual del toque de queda, se amplía a todo el país un confinamiento leve durante cuatro semanas, que entre otras medidas cierra comercios no esenciales y restringe los viajes entre regiones.