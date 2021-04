Feministas marchan en México en protesta por el feminicidio de salvadoreña

Un grupo de colectivas feministas protestan por el feminicidio de la mujer migrante de El Salvador, Victoria Salazar, hoy en Palacio Nacional, Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 2 abr (EFE).- Organizaciones feministas marcharon este viernes en Ciudad de México para protestar por una serie de feminicidios ocurridos recientemente en el estado de Quintana Roo y en especial para exigir justicia para Victoria Salazar, la salvadoreña asesinada por policías de México el pasado sábado en el municipio de Tulum.

La manifestación, integrada por unas 400 mujeres, partió del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, en el Centro de la metrópoli, pero un contingente llevó a cabo una parada en la casa de representación del estado de Quintana Roo ubicado en la popular colonia Roma.

"¡Victoria no murió, la policía la mató!" y "¡Me cuidan mis amigas, no la policía!", fueron las consignas de las mujeres en esta movilización que ocurrió a menos de un mes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer .

Al igual que la protesta del 8 de marzo, un numeroso grupo de mujeres llego hasta el frente de Palacio Nacional, residencia y despacho presidencial, donde derribaron un serie de contenciones metálicas que resguarda el inmueble.

Tras derribar las protecciones, un grupo de feministas se enfrentó con un grupo de mujeres policía que resguardaban el recinto y que acompañaron a las mujeres durante su trayecto al marchar al mismo paso, en una especie de encapsulamiento móvil.

En su protesta decenas de mujeres, que marcharon cubiertas del rostro y encapuchadas, causaron destrozos en mobiliario urbano y algunos negocios, además llevaron a cabo pintadas aunque una buena parte de los edificios estaban protegidos con vallas metálicas que las autoridades capitalinas colocaron durante la madrugada.

DOLOR E INDIGNACIÓN

"¡Justicia para Victoria!" se leía en pancartas y pintadas de las mujeres, quienes en su consignas recordaron que este país en promedio asesinan a 10 mujeres cada día.

Carolina, de 20 años, señaló que la manifestación de este viernes y su salida a las calles era en solidaridad con el feminicidio de la migrante salvadoreña.

"Estamos por solidaridad con las chicas y por solidaridad con todo lo que no está pasando a las mujeres, para visibilizarnos y que tenemos que ser escuchadas de una u otra manera, las cosas no pueden seguir así", dijo en entrevista con Efe.

Mientras que Valentina, de 24 años, dijo que la manifestación, junto con otras que han llevado a cabo las feministas, son para llamar la atención "y erradicar la violencia brutal, bestial, agresiva que viven las mujeres en México".

Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías del enclave turístico de Tulum, que ya están procesados por feminicidio.

El deceso de Salazar, grabado en video, ha motivado protestas de organismos internacionales y grupos que acusan a las fuerzas de seguridad mexicanas de racismo y misoginia, además de reclamos de El Salvador.

Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU-DH, condenaron en estos días el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación "pronta e imparcial".