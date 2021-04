Expríncipe heredero de Jordania afirma estar bajo "arresto domiciliario"

El expríncipe heredero de Jordania afirmó este sábado que se encuentra "bajo arresto domiciliario" y negó haber participado en un complot contra su hermanastro, el rey Abdulá II.

En un video transmitido a la BBC, el príncipe Hamza afirmó que el jefe del Estado Mayor del ejército fue a su casa y le dijo que "no estaba autorizado a salir de ella". Asegura que no participó en ninguna conspiración y que "no es responsable de la degradación de la gobernanza, la corrupción y la incompetencia" de las autoridades de su país.

